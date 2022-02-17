Kanada’da enflasyon rekor kırmaya devam ediyor

Akaryakıt, yiyecek ve ev fiyatlarındaki artışlar Kanada'daki enflasyonu tırmandırdı.

Tüm dünyanın ortak sorunu olan enflasyonun yükselmeye devam ettiği Kanada'dan ikinci rekor veri geldi.

Kanada’da enflasyonun, 2022 yılının ilk ayında yıllık yüzde 5,1 arttığı ve bu rakamın 1991 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu bildirildi.

SON ENFLASYON REKORU ARALIKTA KIRILMIŞTI

Toronto Kanada resmi istatistik kurumu StatCans’den yapılan açıklamada, ocakta kaydedilen yıllık yüzde 5,1 enflasyona, akaryakıt, yiyecek ve ev fiyatlarındaki artışların neden olduğu belirtildi. Kanada’da yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 4,8 ile 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

GIDA FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 6,5 ARTTI

Ocakta kaydedilen yüzde 5,1’lik enflasyon oranı, böylece bir önceki ayın enflasyon rekorunu da geride bırakmış oldu. Kanada İstatistik Kurumu, marketlerdeki gıda fiyatlarının da geçen ay yıllık yüzde 6,5 arttığını duyurdu.

BARINMA VE AKARYAKIT FİYATLARI ARTIŞTA

Öte yandan enflasyona büyük etkisi olan kalemlerden barınma maliyetleri de yıllık yüzde 6,2 arttı. Kamyoncuların protestosu şubat enflasyonuna yansıyacak Uzmanlar, ülke genelinde 29 Ocak’tan bu yana devam eden aşı karşıtı protestolara dikkati çekerek, şubat enflasyon rakamlarının daha yüksek çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtiyor.