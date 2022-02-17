Euro
15.48
0.00%
Dolar
13.60
0.02%
Altın
820.13
0.20%
Borsa
2041
0.00%
Bitcoin
597.119
-0.45%
BTXN Coin
37.19
-1.58%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Kanada’da enflasyon rekor kırmaya devam ediyor

    Akaryakıt, yiyecek ve ev fiyatlarındaki artışlar Kanada'daki enflasyonu tırmandırdı.
    • AA
    • 17.02.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada’da enflasyon rekor kırmaya devam ediyor

    Tüm dünyanın ortak sorunu olan enflasyonun yükselmeye devam ettiği Kanada'dan ikinci rekor veri geldi.

    Kanada’da enflasyonun, 2022 yılının ilk ayında yıllık yüzde 5,1 arttığı ve bu rakamın 1991 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu bildirildi.

    SON ENFLASYON REKORU ARALIKTA KIRILMIŞTI

    Toronto Kanada resmi istatistik kurumu StatCans’den yapılan açıklamada, ocakta kaydedilen yıllık yüzde 5,1 enflasyona, akaryakıt, yiyecek ve ev fiyatlarındaki artışların neden olduğu belirtildi. Kanada’da yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 4,8 ile 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

    GIDA FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 6,5 ARTTI

    Ocakta kaydedilen yüzde 5,1’lik enflasyon oranı, böylece bir önceki ayın enflasyon rekorunu da geride bırakmış oldu. Kanada İstatistik Kurumu, marketlerdeki gıda fiyatlarının da geçen ay yıllık yüzde 6,5 arttığını duyurdu.

    Kanada

    BARINMA VE AKARYAKIT FİYATLARI ARTIŞTA

    Öte yandan enflasyona büyük etkisi olan kalemlerden barınma maliyetleri de yıllık yüzde 6,2 arttı. Kamyoncuların protestosu şubat enflasyonuna yansıyacak Uzmanlar, ülke genelinde 29 Ocak’tan bu yana devam eden aşı karşıtı protestolara dikkati çekerek, şubat enflasyon rakamlarının daha yüksek çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtiyor.


    İlginizi Çekebilir

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza
    3. Sayfa

    Adana'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza

    Avrupa, Rus gazına alternatif olarak Cezayir'i değerlendiriyor
    Ekonomi

    Avrupa, Rus gazına alternatif olarak Cezayir'i değerlendiriyor

    Görüş Bildir