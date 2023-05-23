Kanada'da yaşanan orman yangınları, petrol ve doğalgaz fiyatlarını artırdı Analistler, Kanada'daki yangının doğalgaz arzını etkilediğine yönelik haberlerle doğalgaz fiyatlarının yükseldiğini bildirdi.

AA

Enerji fiyatları, doğa olaylarının yaşattığı endişelerle de şekilleniyor.

Geçen hafta Brent petrol yüzde 2,3, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 14,1 yükseliş kaydetti.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi (SPR) için petrol satın alma planları ve Kanada'da yaşanan orman yangınlarının arz endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

Kanada'daki yangının doğalgaz arzını etkilediğine yönelik haberlerle doğalgaz fiyatları da yükseldi.

Yangın petrol üretimin kesilmesine neden oldu

Kanada'nın batısında yer alan Alberta eyaletinde 6 Mayıs'ta başlayan, ardından British Columbia bölgesine sıçrayan orman yangınlarının ulusal üretimin yüzde 3,7'sine denk gelen günde en az 319 bin varil petrol eş değeri üretimin kesilmesine neden olduğuna yönelik haber akışı da arz endişelerini artırarak Brent petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için ham petrol alacağını duyurdu

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için ağustosta teslim edilmek üzere 3 milyon varile kadar ham petrol alacağını, yeni alımların Teksas'taki Big Hill Stratejik Petrol Rezervi için yapılacağını duyurdu.

ABD'de benzin fiyatlarına karşı önlemler alınmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında geçen yıl martta, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.