Kanada'dan, Abramovich'e yaptırım kararı

Kanada Başbakanı Trudeau, Rus oligark Roman Abramovich ile birlikte beş Rusya vatandaşına, Ukrayna'ya açılan savaş dolayısı ile ekonomik yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Ukrayna ile savaşa giren Rusya'ya bir yaptırım da yatırımlarının bulunduğu Kanada'dan geldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus oligark Roman Abramovich de dahil olmak üzere beş Rusya vatandaşına yaptırım uyguladıklarını ve 32 Rus şirketi ile devlet kuruluşunun Kanada'dan savunma ekipmanı veya malzemesi almasının engellendiğini söyledi.

İngiltere'de Chelsea futbol kulübünün sahibi olan Abramovich, Kanada'da faaliyet gösteren çelik şirketi Evraz'da da yüzde 28 hisseye sahip. Kanada'nın ticaret yasağı getirdiği 32 Rus firması da savunma sanayisi alanında faaliyet gösteriyor.

"RUS ÇELİK ÜRETİCİSİ AVRAZ, BU KARARDAN ETKİLENMEYECEK"

Trudeau, bir hafta süren Avrupa temaslarının son durağı olan Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, Abramovich'in en büyük hissedarı olduğu Rus çelik üreticisi Evraz'ın Kanada operasyonlarının bu hareketten etkilenmeyeceğini kaydetti.

(Roman Abramovich)

RUSLARIN, KANADA'DA YAPILAN YATIRIMLARDAN FAYDA SAĞLAMASI İSTENMİYOR

Kanada Başbakanı Trudeau, "Rus yetkililere ve Abramovich gibi oligarklara yönelik yaptırımlar, Kanada'daki ekonomik faaliyetlerden veya yatırım yaptıkları şirketlerde çalışan Kanadalıların sıkı çalışmasından fayda sağlayamamaları için onlara yöneliktir." dedi.

UKRAYNALILARA YARDIM PLANLANIYOR

Justin Trudeau, Ukrayna'ya yardım için hükümetinin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve yardım için daha fazlasını yapmayı planladığını belirterek, buna Rus işgalinden kaçan Ukraynalılar için bir hava yolu tahliyesinin de dahil olduğunu ifade etti.