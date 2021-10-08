Kanadalı gayrimenkul satış platformu Türkiye'yi seçti

Gayrimenkul satış platformu SaleFish'in, yeni attığı adımla Türkiye'de önemli bir yatırım alanı açıldı.

Kanadalı Merkezli uluslararası online gayrimenkul satış platformu SaleFish; Türkiye, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri temsilciğini GMK Group ve Plus Group ortaklığına verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık eden dünya emlak piyasasının önde gelen kuruluşlarından SaleFish, düzenlediği tanıtım toplantısı ile Türkiye, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri temsilciğini GMK Group ve Plus Group ortaklığına verdiğini açıkladı.

ORTAKLIĞIN TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul’da gerçekleştirilen ortaklığın tanıtım toplantısına Kanada İstanbul Başkosolosu Brahim Achtoutal, GMK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, SaleFish'in Kurucu Ortağı Rob Nicolucci ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortağı Mark Kuess ile sektörden çok sayıda iş insanı katıldı.

"HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLARLIK PAZAR"

GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, toplantında yaptığı konuşmada, "Gerek ülkemizde gerekse Körfez ülkelerinde olsun gayrimenkule olan talep çok fazla. Ülkemiz adına çok önemli bir partnerle yola çıkarak gayrimenkul müteahhitleri ve inşaatçıların iş yapma şeklinde bir devrim gerçekleştireceğiz.

7/24 GAYRİMENKUL SATIŞ İMKANI

SaleFish sadece mesai saatlerinde değil, 7/24 gayrimenkul satış imkanı sunuyor. İstanbul'un akabinde Doha ve Dubai’de temsilcilikler açarak 20 milyar dolarlık pazarda söz sahibi olacağız." diye konuştu.

"TÜRK KÜLTÜRÜ KİRALAMAYA NİSPETEN KONUT SATIN ALMAYI DAHA ÖNEMLİ GÖRÜYOR"

SaleFish'in Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortağı Mark Kuess de Türkiye'nin, dünyada en yüksek sayıda gayrimenkulün el değiştirmesiyle lider olarak öne çıktığını, Türk kültürünün de kiralamaya nispeten konut satın almayı daha önemli gördüğünü ve bu sebeplerle Türkiye'yi seçtiklerini söyledi.

"TÜRKİYE’DE ORTAK BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ"

SaleFish'in Kurucu Ortağı Rob Nicolucci ise 15 yıllık yazılım deneyimleri ve gayrimenkul sektöründe 35 yıllık mimari hizmetleri ile bugüne kadar 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık ettiklerini belirterek, "Türkiye’de ortak bir başarı hikayesi yazmak için buradayız." dedi.