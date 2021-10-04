Kanadalı İslami yardım vakfından muhtaçlara 37 yılda 140.2 milyon lira

Kanada'nın Burlington kentinde merkezi bulunan Kanadalı İslami yardım vakfı olan “İslamic Relief Canada”, 37 yıldır düzenlediği etkinliklerle ihtiyaç sahibi binlerce kişi için yardım topluyor.

Kanadalı İslami yardım vakfı “İslamic Relief Canada”, uzun yıllardır muhtaçlara yardım elini uzatıyor.

Hamilton kentindeki bir elma bahçesinde organizasyon düzenleyen insani yardım vakfının Bağış Etkinlikleri Koordinatörü İbtihaj Khan, Charity Week denilen Sadaka Haftası için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinlik için 5 bin civarı bir katılım öngörmüştük ancak, yoğun yağmur nedeniyle 2 bin civarı bir katılım oldu." açıklamasını yaptı.

SOMALİ’DEN GAZZE’YE, AFGANİSTAN’DAN LÜBNAN’A UZANAN YARDIM ELİ

Khan, Yardım için Somali’den Gazze’ye, Afganistan’dan Lübnan’a, Yemen’den Suriye’ye ve Hindistan’dan diğer Afrika ülkelerine kadar bir güzergah izlediklerini belirtti.

BUGÜNE KADAR YAPILAN YARDIM: 140.2 MİLYON LİRA

Khan, elma toplama etkinliği için kişi başı 15 Kanada doları (105 lira) bilet ücreti aldıklarını dile getirerek, "Kurban, adak, yetim sahiplenme, sadaka, zekat, gıda, tıbbi malzeme ve ilaç gibi yardımların yanı sıra bu tür etkinliklerden elde edilen gelirlerle mazlum ve muhtaçların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. 1984 yılında kurulan vakfımız, bugüne kadar dünyanın değişik coğrafyasındaki binlerce insana 20 milyon Kanada dolarından fazla (140 milyon 200 bin lira) yardım ulaştırdı." şeklinde konuştu.

İNSANLARIN SAĞLIK GİDERLERİ KARŞILANIYOR

Toplanan bağış paralarıyla ayni yardımların yanı sıra ameliyat olması gereken insanları ameliyat ettirerek sağlık giderlerini karşıladıklarını ifade eden Khan, bunların başında göz ameliyatlarının geldiğini anlattı.

GÖNÜLLÜ DOKTORLAR GÖREV YAPIYOR

Khan, gönüllü doktorlarla gittikleri bölgelerde sağlık taramaları ve bazı tedaviler de gerçekleştirdiklerini kaydetti.