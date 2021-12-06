Yılbaşı yaklaşırken hindi pazarları ve fiyatları hareketlendi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal ortamda geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı yaklaştıkça talep görmeye başladı. Bu yıl fiyatların daha yükseldiği hindiler, satın alındığında kargo ile istenilen yere gönderilebiliyor.

Kocaeli'de doğal ortamda yılbaşına özel yetiştirilen meşhur Kandıra hindisinin, 7-8 kilo olanları temizlenmiş ve bütün halde 250 liradan satışa sunuluyor.

MÜŞTERİLERE KARGO İLE ULAŞIYOR

Nisan ayında yumurtadan çıkan ve bir aylık bakımın ardından açık araziye salınan hindiler, aralıkta kuru yolumla kesimi yapıldıktan sonra kargoyla müşterilere gönderiliyor.

Kandıralı hindi üreticilerinin yılbaşı mesaisi ViDEO

"AİLEMİZDE BABAANNEMİN ÖNCÜLÜĞÜNDE 50 YILDIR HİNDİ YETİŞTİCİLİĞİ YAPILIYOR"

Kırsal Gebeli Mahallesi'nde yaşayan hindi yetiştiricisi Uğur Efe, ailesinin, babaannesi öncülüğünde 50 yıldır hindi yetiştiriciliği yaptığını, son 10 yıldır işi kendisinin sürdürdüğünü söyledi.

HİNDİLER ARALIK AYINA KADAR 12 KİLOGRAMA ÇIKIYOR

Hindi yetiştiriciliğinin meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Efe, nisanda 10 gram olarak yumurtadan çıkan hindilerin aralık ayına kadar 11-12 kilograma kadar ulaştığını kaydetti.

Efe, hindileri doğal ürünlerle beslemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Hindiler, doğal ortamı çok seviyorlar. İlk bir ay sıcak ortamda bakıyoruz, ondan sonra araziye çıkarıyoruz." dedi.

"HİNDİLER DOĞADA BÖRTÜ BÖCEKLE BESLENİYOR"

Hindilerin çoğunlukla bahçe ve meralarda börtü böcek yiyerek beslendiğini dile getiren Efe, takviye olarak da buğday, arpa ve mısır verdiklerini aktardı.

"SİPARİŞLER BU YIL ERKEN BAŞLADI"

Yetiştirildiği ortam itibarıyla Kandıra hindisinin lezzetiyle öne çıktığına dikkati çeken Efe, "Şu an bizde 300-350 civarı hindi var. Bu sezon satışlar erken başladı. Her yıl 10 Aralık gibi başlardı, bu yıl biraz erken başladı. Sanırım ayın 20-25'ine kadar elimizde hindi kalmayacak.





FİYATLAR ARTTI

Bu sene fiyatlar biraz arttı ama fırsatçılık yapmadık, çok aşırı bir artışa gitmedik. Bu yıl 7-8 kiloluk hindiler 250 liradan, 11-12 kilo olanlar 400 liradan satılıyor." diye konuştu.





"DİŞİ HİNDİ DAHA LEZZETLİ"

Henüz 6 aylık olduğu için hindilerin oldukça lezzetli olduğunu anlatan Efe, "Ama dişi hindi daha lezzetlidir. Canlı şekilde alacak olanlar hayvanın ibiğinin kırmızı ve tüylerinin parlak olmasına, dinç görünmesine dikkat etmeli." tavsiyesinde bulundu.

BABAANNE, HİNDİLERİN BAKIMINA YARDIM EDİYOR

85 yaşındaki babaanne Halise Efe ise hindi işini yıllardan beri yaptıklarını belirterek, bakımlarına elinden geldiğince yardım ettiğini söyledi. Hindiler küçükken bakımının biraz zor olduğunu ama büyüyünce kendilerini idare ettiklerini anlatan Efe, yapacak başka işi olmadığından gün içerisinde hindileri sevip onlarla ilgilendiğini de sözlerine ekledi.