Kantinciler yüzde 25 kira artışından mutlu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun girişimleri ile elde edilen kira artış sınırı kantincilerin kurtarıcısı oldu.

Kira artışı daha önce enflasyona odaklı iken rakamlar yükselince artışa yüzde 25 engeli getirilmişti. Bu rakam konutlar için uygulanıyorken iş yerleri yararlanamamıştı. Ancak kantinler, bu kısıtlamanın dışında tutuldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kantin kira artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırılması kararını değerlendirdi.

Karar, 20 bin esnafı ilgilendiriyor

AA'nın haberine göre, Palandöken, "Alınan bu kararla birlikte 20 bin kantinci esnafımız rahat bir nefes alacak ve daha iyi hizmet sunacak." dedi.