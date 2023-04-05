Kanun yürürlüğe girdi! Tarımda yeni dönem başlıyor Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacağı, orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehit statüsünde sayılacağı, planlı üretimi hedefleyen kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu değerlendirdi.

"Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak"

Bakan Kirişci, kanunla ilgili özellikle şu konulara kamuoyunun dikkatini çekti:

Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak. Orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehit statüsünde olacak. Dijital uygulamaları güçlendirerek ormanlarımızı daha etkin koruyacağız.

"Bitkisel ve hayvansal üretimde etkin bir planlama yapacağız"

Kirişci, yaptığı paylaşımda, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Kanuna ilişkin olarak, aarımda yeni bir dönemin başladığına dikkati çekereki, şu ifadeleri kullandı:

Bugün yürürlüğe giren kanunlarımızla, bitkisel ve hayvansal üretimde etkin bir planlama yapacağız. Gıda arz güvenliğiyle ilgili olası riskleri minimize edeceğiz. Üretimde sürekliliği sağlayacak ve verimliliği artıracağız. Kanun, ormancılıkta önemli düzenlemeleri de içeriyor. Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak. Orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehit statüsünde olacak. Dijital uygulamaları güçlendirerek ormanlarımızı daha etkin koruyacağız.

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"Kenevirde de yeni bir dönem başladı"

Kirişci, yürürlüğe giren kanunla, Türkiye'de lif ve tohum amaçlı üretilen kenevirde de yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, artık TMO kontrol ve denetiminde tıbbi amaçlı kenevir üretiminin yapılabileceğini kaydetti.

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Öte yandan Resmi Gazete'de sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına yönelik de açıklama yapan Kirişci, kararla deprem bölgesindeki illerde sertifikalı tohum desteğini yüzde 100 artırdıklarını belirterek şu bilgiyi aktardı: