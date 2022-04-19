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Kaolin ve kaolinli kil ile diğer killerin ihracatı izne bağlı

Kaolin ve kaolinli kil ile diğer killerin ihracatı izne bağlı

Ticaret Bakanlığı zaman zaman bazı ürünlerle ilgili ihracatları izne bağladığını açıklıyor. son olarak da kaolin ve kaolinli kil ve diğer kil türlerini bu kapsama aldı.