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    Kaolin ve kaolinli kil ile diğer killerin ihracatı izne bağlı

    Ticaret Bakanlığı zaman zaman bazı ürünlerle ilgili ihracatları izne bağladığını açıklıyor. son olarak da kaolin ve kaolinli kil ve diğer kil türlerini bu kapsama aldı.
    • 19.04.2022 - 10:05
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    Kaolin ve kaolinli kil ile diğer killerin ihracatı izne bağlı

    Kaolin ve kaolinli kil ile diğer killerin ihracatının izne bağlanması Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Cam, boya, plastik, ilaç ve kimya, çimento ve kağıt sanayinde hammadde olarak kullanılan kaolin, kaolinli kil ve diğer killerin ihracatı izne bağlandı.

    Karar resmileşti

    Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğle, söz konusu ürünler tebliğ ekinde yer alan ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

    Kaolinli kil


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