Kapadokya, pandemi sonrası her yıl 7 buçuk milyon turist ağırlamayı hedefliyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte bölgeye gelecek olan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, pandeminin sona ermesiyle birlikte insanların bireysel veya küçük gruplarla seyahat etmeyi planladığını belirterek, pandeminin sona ermesiyle birlikte insanların tatil için ilk aklına gelecekleri yerin Kapadokya bölgesi olacağına inandıklarını ifade etti.

“VAKALARIMIZ CİDDİ ORANDA AZALMAYA BAŞLADI”

Aktürk, koronavirüs salgının başlangıç süresince yaşananları aktararak, verilen mücadeleyi ortaya serdi. Koronavirüs vakalarının ciddi oranda azaldığını gözlemlediklerini ileten Aktürk, aşılama ile birlikte seyahatlerin de artacağına inandıklarını dile getirdi.

ÜRGÜP’ÜMÜZ KAPADOKYA BÖLGEMİZİN EN YOĞUN YATAK KAPASİTESİNE SAHİP BİR İLÇESİ

Aktürk “Bu manada da bizim Ürgüp’ümüz Kapadokya bölgemizin en yoğun yatak kapasitesine sahip bir ilçesidir. Ve insanlarımızın da bundan sonra bireysel turizme, küçük gruplarla seyahat edebilme düşüncesiyle Türkiye’de ilk akla gelen yer olan Kapadokya bölgesini ciddi oranda tercih edeceklerine inanıyorum. Bizler nitelikli tesislerimizle ve tesislerimizin kaliteli personelleriyle o insanları ağırlamak için bölgemizde sabırsızlanıyoruz. Hazırlıklarımızı yerel yönetim olarak belediye hem de özel sektörlerimizde hazırlıklarımız devam ediyor.” dedi.

“HER YIL 7.5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ”

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin 2019 yılında pik yaptığı turizm sezonun üzerine koyarak ilerleyeceğine inandığını belirten Aktürk, 2023 yılına kadar her yıl 7 buçuk milyon turisti bölgemize ağırlama hedefinde olduklarını söyledi. Aktürk, “Biliyorsunuz Kapadokya bölgemizde özel simge olan yerleri var. Ören yerlerimiz var. Üç güzellerimiz de bizim Ürgüp’ümüzün simge yerlerinde bir tanesidir. Bölgeye gelen her insanın istinasız buraya gelip fotoğraf çekindiği bir yer. Ben inanıyorum ki pandemi öncesinde çok pik yapmış bir Kapadokya turizmi vardı. 2021 yılı ile birlikte çok yoğun turist ağırlayacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar her yıl 7 buçuk milyon insan ağırlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.