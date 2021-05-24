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- Kapadokya’da balon turları rüzgar nedeni ile iptal oldu
Kapadokya’da balon turları rüzgar nedeni ile iptal oldu
Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah da sıcak hava balon turları iptal edildi.
- İHA
- 24.05.2021 - 10:42
- Güncelleme : 24.05.2021 - 10:47
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları, turistleri hayal kırıklığına uğrattı.
TURLAR 6 GÜNDÜR YAPILAMIYOR
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, bölgede etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 gündür yapılamıyor.
BALON HAREKETLERİNE SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAR VERİYOR
Kapadokya’da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.