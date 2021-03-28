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    Kapadokya’da hava şartları düzeldi, gökyüzü balonlarla tekrar buluştu

    Turizm merkezi Kapadokya bölgesinde hava şartlarının havalanmasına izin vermediği balonlar 6 günlük aranın ardından gökyüzü ile yeniden buluşarak, görsel şölene sahne odu.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 10:14
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    Kapadokya’da hava şartları düzeldi, gökyüzü balonlarla tekrar buluştu

    Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uçuşa hazırlanan sıcak hava balonları gökyüzü ile yeniden buluşmasının ardından sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.

    Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gündür yapılamayan sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.

    Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uçuşa hazırlanan sıcak hava balonları gökyüzü ile yeniden buluşmasının ardından sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.

    KAPADOKYA'DA BALON TURLARI TEKRAR BAŞLADI

    6 GÜNDÜR BALON TURU YAPILAMIYORDU

    Kapadokya’da bir balon şirketinin Eğitim Müdürü Bekir Güneş, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gündür yapılamayan balon turlarının ardından bu sabah havalanan balonlarla gökyüzü yeniden renklendi.” dedi.

    Kapadokya’da hava şartları düzeldi, gökyüzü balonlarla tekrar buluştu VİDEO

    TURİSTLERİN İLGİSİ YAVAŞ YAVAŞ ARTIYOR

    Güneş, “6 gündür iptal olan uçuşların ardından Kapadokya’mızın simgesi olan balonlarımız gökyüzünü bu sabah itibarıyla yeniden şenlendirdi.

    Kapadokya’da hava şartları düzeldi, gökyüzü balonlarla tekrar buluştu #1

    KAPADOKYA'NIN SİMGESİ

    Mevsim geçişleri olduğu için bu dönemde balon turları iptal oluyor ama Kapadokya’mızın simgesi balonlar bugün yeniden gökyüzü ile buluştu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yavaş yavaş artmaya başladı. Bu şekilde olursa önümüzdeki günlerde daha da fazla ilgi olmasını umut ediyoruz.” diye konuştu

    Kapadokya’da hava şartları düzeldi, gökyüzü balonlarla tekrar buluştu #2

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