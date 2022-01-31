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    Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına kar engeli

    Kapadokya bölgesinde, turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle bir haftadır yapılamadığı bilgisi verildi.
    • AA
    • 31.01.2022 - 09:42
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    Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına kar engeli

    Türkiye'nin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerine sahip Nevşehir'deki önemli turizm bölgesi Kapadokya'da geçen yıl 388 bin 833 turist sıcak hava balon turlarına katıldı.

    Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de 12 ay boyunca turizmin sürdüğü Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turları, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün de gerçekleştirilemedi.

    UYGUN HAVA KOŞULLARI BEKLENİYOR

    Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.

    Kapadokya

    YILDA ORTALAMA 250 GÜN BALON YOLCULUĞU YAPILABİLİYOR

    Elverişli hava şartlarında yılda ortalama 250 gün Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen balonlar, ziyaretçilerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izlemesine imkan sunuyor.


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