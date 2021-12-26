Kapadokya'ya yılbaşı ilgisi dorukta

Geçen yıl yılbaşı koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile rezervasyonlarını iptal eden Kapadokya, yeni yıla yüzde 100 dolu girmenin keyfini yaşıyor.

Kapadokya'da, yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Geçen yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yılı sakin karşılayan tesislerde bu yıl doluluk yüzde 100'e yaklaştı.

"BU YILBAŞI İÇİN EKİM AYINDAN İLGİ BAŞLADI"

Yurt dışından ve yerli turistlerin tercih ettiği Kapadokya'da dış mekan süslemelerinin tamamlanmasıyla ışıl ışıl bir görüntü oluştu. Turizmciler doluluktan yana mutlu, sadece renkli görüntülerin artması için kar yağışını bekliyor.

Kapadokya'da, yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar sürerken Turizmci Abdullah İnal, kon ile ilgili olarak, "Geçen yıl tüm programlarımızı iptal etmiştik. Bu sene yılbaşı için ekim ayından itibaren başlayan bir talep yoğunluğu oldu. Tesis olarak biz üç ay öncesinde yüzde 100 doluluğa zaten ulaşmıştık. Bu yıl önemli bir ivme var.





LATİN MİSAFİRLER AĞIRLIKTA

Latin misafirler yoğunluk oluşturuyor. Bizim tesisimizde yabancı yoğunluklu olacak. Bölgedeki birçok tesis de dolmak üzere. Büyük bir yoğunluk var. Kar da yağarsa bölge daha romantik bir hale kavuşacak. Tek temennimiz yılbaşında kar yağması."

"BU YOĞUNLUK 2022 SEZONUNU HABERCİSİ"

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Ürgüp'te otel ve acente işleten Muzaffer Büyükbaş ise yılbaşında yaşanacak yoğunluğun 2022 yılı turizm sezonunun hareketli geçeceğinin habercisi olduğunu söyledi.

KAPADOKYA'YA SASYAL MEDYA DESTEĞİ

Büyükbaş, "Çok heyecanlıyız, yeni yıl için bütün hazırlıkları tamamladık. Son odalarımızı satıyoruz. Mutlu şekilde yeni yılı karşılayacağız. Kapadokya, dünyada çok önemli bir yer. Özellikle son yıllarda sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla inanılmaz bir noktaya doğru gidiyor." diye konuştu.

HAVA ŞARTLARI UYGUN OLURSA BALONLAR HAVALANACAK

Turistlere yönelik çeşitli tur aktiviteleri düzenleyen Halil Atay da yılbaşı tatilinde hava koşullarının uygun olması durumunda sıcak hava balon turu ve diğer etkinlikler için rezervasyon taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.