Kapadokya’yı bayramda 180 bin kişi ziyaret etti

Dünya UNESCO kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesini 9 günlük bayram tatilinde 182 bin 608 yerli ve yabancı turist ziyarette bulundu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşların kimi sahil kesimerine akın etti kimi de Dünya UNESCO kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesine gitti.

Bibirinden ilginç vadileri ve açık hava müzelerinin yanı sıra peribacaları ve Kapadokya bölgesi, bayramda binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaparken doluluk oranı yüz de yüze yaklaştı.

Bölgeye gelen turistler, başta sıcak hava balonu ile bölgeyi havadan izlerken atv ve at turları gibi bir çok etkinliğe de katıldı.

Bayram bilançosu belli oldu

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 9 günlük tatilde Kapadokya bölgesi ziyaretçi sayılarını açıkladı.

Zirvede Hacı Bektaş Veli müzesi var

Yapılan yazılı açıklamaya göre en çok ziyaret edilen müze Hacı Bektaş Veli müzesi oldu. Tatilde, Hacı Bektaş Veli Müzesini 46 bin 500 kişi ziyaret etti.

Öte yandan 38 bin 718 ziyaretçi sayısı ile Zelve-Paşa bağları ören yer ikinci sırada yer alırken Göreme Açık Hava Müzesi de 36 bin 204 ziyaretçi sayısı ile en çok tercih edilen müze ve ören yerleri arasında üçüncü sırada yerini aldı.

Bölgeye 182 bin 608 turist geldi

İHA'Nın haberine göre; ayrıca Kaymaklı yer altı şehrini 20 bin 410, Derinkuyu yer altı şehrini 18 bin 440, Özkonak Yer altı şehrini 7 bin 602, karanlık kiliseyi 5 bin 108 ve El Nazar kilisesini de 2 bin 400 yerli ve yabancı turist ziyarette bulundu.

Ziyaret edilen diğer müze ve ören yerleri ile birlikte bayram tatilinde Kapadokya bölgesini, 182 bin 608 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.