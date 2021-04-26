Kapalı döneme kira muafiyeti perakendecileri sevindirdi

Koronavirüs salgınının ilk kısıtlamaları getirdiği aylarda da gündem olan ancak şimdi kapsamı genişletilerek yürürlüğe girmesi beklenen "kira muafiyeti hazırlığı", perakende sektörüne nefes aldıracak.

Kapalı döneme kira muafiyeti hazırlığı ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Pandemi döneminde zorunlu nedenlerle kapalı kalınan günler ve erken kapanma nedeniyle kaybedilen saatlerden kira alınmaması için yasal bir düzenleme gerektiğini her fırsatta dile getiriyorduk. Mülk sahiplerinin de mağduriyetlerini gidereceğine inandığımız düzenlemenin en kısa zamanda yürürlüğe girmesini bekliyoruz.” dedi.

"DAHA ÖNCE İYİ NİYET ÇERÇEVESİNDE SORUNLAR ÇÖZÜLÜYORDU"

İlk kez karşılaşılan sorunun çözümü için tarafların genel olarak iyi niyet çerçevesinde çözümler üreterek bugüne kadar gelebildiklerini anlatan Öncel, şöyle konuştu: “Tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen tarafların referans alabilecekleri belli standartlar bulunmadığı için yer yer haksızlıklar oluştu. Hiç arzu etmediğimiz halde mülk sahipleri ve perakendeciler arasında ihtilaflar yaşanmaya başladı. Aylık çözüm formülleri üretmekten hem çok yorulduk hem de dayanacak gücümüz kalmadı."

KİRACI VE MÜLK SAHİPLERİNİ RAHALATACAK BİR FORMÜL BEKLENİYOR

Öncel, tüm üye markalarda büyük sevinç oluşturan ve mülk sahiplerinin de alamadıkları bedelleri vergilerinden mahsup edebilmelerine imkan sağlayacağına inandıkları düzenlemenin en kısa zamanda yürürlüğe girmesini beklediklerini aktardı.