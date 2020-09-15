Dolar
7.4847
0.0066%
Euro
8.8998
0.1372%
Altın
1964.65
0.417%
Borsa
1107.29
0%
G. Altın
473.198
0.5155%
Bitcoin
80164.66
-0.6364%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum

    Altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'da son altın fiyatı nedir? Altının güncel fiyatı ne kadar? 15 Eylül Salı 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları neler? Gram altın kaç tl oldu?
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 09:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum

    Altın piyasasını merak edenler için Kapalıçarşı'dan son dakika!

    Altın fiyatları düştü mü ya da altın fiyatlarında son durum nedir araştırması yapanlar için güncel piyasa ve altın fiyatları haberimizde...

    Haftanın henüz başındayken, yatırım yapanlarla birlikte ihtiyaç odaklı altın alanlar da yarım, gram ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son altın fiyatları dün aşağı yönlü bir hareket izledi.

    Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum #1

    ALTIN FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

    Eylül ayının üçüncü haftası altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

    Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum #2

    15 Eylül Altın fiyatları SON DAKİKA yükselişte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020

    Altın fiyatları yükselişte... 15 Eylül Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürürken gram altının fiyatı 474,39 liradan, çeyrek altın ise 773,45 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 15 Eylül güncel altın fiyatları...

    Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum #3

    Altın fiyatları ne kadar? sorusu 15 Eylül Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 474,39 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.083,08 liradan işlem görüyor. İşte, 15 Eylül 2020 canlı altın fiyatları...

    GRAM ALTIN FİYATI

    471,96

    474,39

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    472,80

    472,87

    Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum #4

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.963,53

    1.964,20

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    756,77

    773,45

    Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum #5

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.508,23

    1.546,27

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    3.025,92

    3.083,08

    Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum #6

    ATA ALTIN FİYATI

    3.110,79

    3.188,07

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    427,09

    443,61

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir