Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum

Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? 15 Eylül 2020 altın fiyatı ne kadar oldu? Altında son durum

Altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'da son altın fiyatı nedir? Altının güncel fiyatı ne kadar? 15 Eylül Salı 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları neler? Gram altın kaç tl oldu?

Altın piyasasını merak edenler için Kapalıçarşı'dan son dakika!

Altın fiyatları düştü mü ya da altın fiyatlarında son durum nedir araştırması yapanlar için güncel piyasa ve altın fiyatları haberimizde...

Haftanın henüz başındayken, yatırım yapanlarla birlikte ihtiyaç odaklı altın alanlar da yarım, gram ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son altın fiyatları dün aşağı yönlü bir hareket izledi.

ALTIN FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

Eylül ayının üçüncü haftası altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

15 Eylül Altın fiyatları SON DAKİKA yükselişte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020

Altın fiyatları yükselişte... 15 Eylül Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürürken gram altının fiyatı 474,39 liradan, çeyrek altın ise 773,45 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 15 Eylül güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 15 Eylül Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 474,39 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.083,08 liradan işlem görüyor. İşte, 15 Eylül 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

471,96

474,39

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

472,80

472,87

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.963,53

1.964,20

ÇEYREK ALTIN FİYATI

756,77

773,45

YARIM ALTIN FİYATI

1.508,23

1.546,27

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.025,92

3.083,08

ATA ALTIN FİYATI

3.110,79

3.188,07

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

427,09

443,61