Altına yoğun bir talebin olduğunu belirten İstanbul Kapalıçarşı esnafı, gram altının sene sonu fiyatlarının tekrar 1.000 liranın üzerinde olacağını öngörüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası doların değerinin artmasına paralel olarak ons altın 1.620 dolar seviyelerinde gerilerken, gram altın ise 990 liradan işlem görüyor.

Altına yoğun bir talebin olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı, gram altının sene sonu fiyatlarının tekrar 1.000 liranın üzerinde olacağını öngörüyor.

Gram altında yaşanan düşüş talebi artırdı

Kuyumcular, bu düşüşün alım fırsatı olduğunu belirterek, sene sonu altının gramının 1.000 lira üzerinde kapatacağını söyledi.

“Genelde gram altın ve Cumhuriyet altınına talep var”

Dövizin yukarı yönlü ve dünya genelinde talebin azalmasında kaynaklı altında düşüşün gerçekleştiğini belirten Kapalıçarşı esnafı Rıdvan Lebit, “Şu an altının dip seviyelerinde görüyoruz fakat biraz daha gerileme olabilir. Genelde gram altın ve cumhuriyet altına talep var. Gram altın 988 lira, çeyrek, bin 625, yarım 3 bin 230 lira, cumhuriyet altını ise 6 bin 660 bandından işlem görüyor. Faiz kararları hem altını hem de dövizi etkiliyor. Vatandaş da ona göre takip ediyor. Sene sonu altının fiyatı 1.000 liranın üzerinde görüyoruz. Ons altın şu anda dibi görerek bin 618 dolar civarında sene sonu ise bin 850 bandında kapatır diye düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı esnafına göre altın fiyatı düştü, alım fırsatı doğdu VİDEO

“Ons altında 1.580 doları görebiliriz”

Fed’in faiz politikasından kaynaklı altında düşüşün olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Yahya Yurtseven, “Bu rakamlar altında dip seviyeler. Dünyada fiziki altında sorun var. Fedin faiz kararlarını durdurmasıyla altında büyük bir yükseliş bekliyoruz. Son iki yıldır bu seviyeleri görmedi ons altın. Buralar bana göre alım yerleri. Ons altın bin 620 seviyelerinde geziyor kırarsa burayı 1.580 dolarları görebiliriz. Buralardan bir atağa geçebilir. Şu anda gram ve ziynet altında aşırı bir talep var. Gram altın şu anda 990 lira, çeyrek bin 620 lira, yarım 3 bin 220 lira, tam altın ise 6 bin 470 liradan işlem görüyor. Sene sonu altını ben bin 400 lira olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.