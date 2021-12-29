Kapalıçarşı'da bulunan esnafın 3. ve 4. hatırlatma dozu yaptırmak için işlerini aksatmamak adına bir kolaylık sağlandı. Koronavirüs aşısı hatırlatma dozu uygulaması çarşıda bulunan herkesi kapsayacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, bugün Kapalıçarşı'nın Yönetim Kurulu Binasında aşı uygulama alanı oluşturularak esnaf ve çarşıda bulunan halka yönelik aşı uygulaması başladı.

ÇALIŞANLARIN İŞLERİNİN AKSAMAMASI İÇİN

Hastanelerde veya aile hekimliklerinde üçüncü ve dördünü doz aşı yaptırma hakkı olan çalışanların işlerinin aksamaması için aşılarını burada yaptırma olanağı sağlandı. Çarşı esnafı da aşı çalışmasına ilgi göstererek, kuyruk oluşturdu.

Kapalıçarşı esnafına koronavirüs aşısı hatırlatma dozu hizmeti VİDEO

BİONTECH VE SİNOVAC AŞISI SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Hatırlama dozu için yapılan uygulamada Biontech ve Sinovac aşısı seçenekleri sunuldu. Aşılamadan, hastanelerde veya aile hekimliklerinde aşı yaptırma hakkı olan çarşı esnafı, çalışanları ve çarşıya gelen ziyaretçiler yararlanabilecek.

"İŞYERİMİZE YAKIN OLMASI AVANTAJ SAĞLADI"

Kapalıçarşı esnafı aşı çalışmasından memnun. Esnaf Ümit Deniz, "Üçüncü dozumu Biontech oldum. İşyerimize yakın olması avantaj sağladı bize, teşekkür ederiz herkese, çalışan arkadaşlara. Herkes aşısını olsun, başka türlü kurtulacağımız yok." dedi.

“ESNAF İÇİN BÜYÜK RAHATLIK OLDU”

Yasin Kızılkaya, "Esnafız çarşının içinde bizim için çok rahat oldu. Biontech aşısı için form doldurtuyorlar, Çin aşısı için form istemiyorlar." diye konuştu.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İl Sağlık Müdürlüğünün ve Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulunun iş birliği ile Kapalıçarşı'da aşılama çalışmasını başlatıldığını aktardı.

“ESNAF DA MİSAFİR DE AŞISINI OLABİLİR”

Kurtulmuş “Biz bunu çarşımıza anonslarla, telefon mesajlarıyla duyurduk. Kapalıçarşı'daki esnafımız, çalışanlarımız, misafirlerimiz, yerli, yabancı ziyaretçilerim hepsi gelip aşı olabilirler. Bu imkanı veriyoruz ve ofis binamızda bu hizmeti veriyoruz. Şu anda uzun kuyruklar var, yüzlerce kişinin bu işe evet demesini, katılmasını bekliyoruz. Bu hatırlatma dozunu üçüncü, dördüncü sefer aşı olacaklar takip ediyor. İnşallah büyük bir başarıyla, bu 2-3 gün Kapalıçarşımız katılımıyla aşıya destek verecek." dedi.