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    Kapasite kullanım oranı 0,4 puan arttı

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşerek olumlu gelişmelerin sürdüğünü gösterdi.
    • AA Özel Haber
    • 25.08.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:19
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    Kapasite kullanım oranı 0,4 puan arttı

    Üretim alanında önemli bir veri olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıkladı.

    KAPASİTE KULLANIM ORANI AĞUSTOSTA ARTIŞ GÖSTERDİ

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti ve mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,8 seviyesine geldi.

    Kapasite kullanım oranı 0,4 puan arttı #1

    Kapasite kullanım oranı 0,4 puan arttı #2

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