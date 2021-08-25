Kapasite kullanım oranı 0,4 puan arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşerek olumlu gelişmelerin sürdüğünü gösterdi.

Üretim alanında önemli bir veri olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıkladı.

KAPASİTE KULLANIM ORANI AĞUSTOSTA ARTIŞ GÖSTERDİ

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti ve mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,8 seviyesine geldi.