Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 75,4 oldu TCMB, Kapasite Kullanım Oranı verilerini paylaştı. Oran ağustos ayında, geçen aya göre 0,5 puan azalış gösterdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) ağustosta, geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.763 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

YÜZDE 0,5'LİK DÜŞÜŞ

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 75,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 75,7'ye geriledi.

AY AY KAPASİTE KULLANIMI

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)