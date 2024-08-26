Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 75,4 oldu

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) ağustosta, geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.763 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
YÜZDE 0,5'LİK DÜŞÜŞ
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 75,4 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 75,7'ye geriledi.
AY AY KAPASİTE KULLANIMI
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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