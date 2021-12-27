Kapasite kullanım oranı aralıkta arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ ORAN YÜZDE 0,8 YÜKSELDİ

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 78,4 seviyesine çıktı.