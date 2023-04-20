Kapıköy 24 saat hizmet vermeye başladı, turist sayısı yüzde 50 arttı Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın 24 saat hizmet vermeye başlamasıyla turistlerin giriş ve çıkışlarında artış sağlandı. Geçen yıl 1-17 Nisan tarihleri arasında giriş yapan kişi sayısı 6 bin 909 olurken, bu yıl aynı dönem 9 bin 979'a kişi geldi.

DHA

Van, yine İranlı turistlerle dolup taşıyor…

Bu artışın sebeplerinden biri de İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın 24 saat hizmet vermeye başlaması…

Saray ilçesindeki Kapıköy, daha önce günde 8 saat hizmet veriyordu.

17 günde 9 bin 979 turist giriş yaptı

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, geçen yılın 1-17 Nisan tarihleri arasında 6 bin 909 olan giriş sayısının, bu yıl aynı tarihler arasında 9 bin 979'a yükseldiğini söyledi.

Takva, bavul ticareti yapanların sayısının da 5 bin 704'ten, 20 bin 258'e çıktığını belirtti.

Otellerin doluluk oranı yüzde 70

2022 yılında sınır kapısına 400 binden fazla İranlı turistin giriş yaptığını belirten Takva, “Yerli turistleri de kattığımız zaman bu rakam 600 bini buldu. Ramazan Bayramı vesilesiyle otellerimizin doluluk oranı şu an yüzde 70 civarında. Yıl içeresinde bu rakamın yüzde 85'lere ulaşacağını tahmin ediyorum. Bu yıl hedefimiz bir milyon turisti ilimizde ağırlamaktır.” dedi.

Hedef 1 milyon...

“24 saat esaslı uygulama 1 Nisan itibariyle başladı ve yapılan geçişler bu yıl neredeyse 10 bini buldu” diyen Takva, şöyle devam etti:

Dolayısıyla büyük bir artışın olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. 2022'de 400 bin İranlı turist kentimize giriş yaptı. Toplam turist sayısı da 600 bin. 2023 yılının ilk 4 ayında kapının da 24 saat esasına geçmesiyle birlikte hedefimiz bir milyon turist. Ama ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin olduğu çok büyük bir travmatik dönem de var. Dolayısıyla 11 ilimiz bundan etkilendi. Bu iller de turizm destinasyonu içerisinde önemli bir alana sahipti. Belki bu durum iç turizmi etkileyebilir ama biz yabancı turist sayısında 2023 sonu itibariyle inşallah bir milyon sayısına ulaşmış olacağız.

"Şimdiden yapılan geçiş sayısı 10 bine yaklaştı"

Takva, “Bir gümrük kapısının günde 3-5 saat çalışıyor olması çok doğal bir durum değildi. Dolayısıyla şimdi olağan bir durum söz konusu. 17 günlük süreçte yüzde 100'e yakın bir artış yaşıyoruz. Şimdiden yapılan geçiş sayısı 10 bine yaklaştı. Bu da çok büyük bir gelişme sağlayacak diye düşünüyorum. Geldiğimiz noktada artık Van bir çıkmaz sokak değil, dünyaya açılan bir merkez olma özelliğini kanıtlamış oldu.” diye konuştu.

'500 milyonluk katma değer sağlandı'

İran'a bavul ticareti yapanların geçişlerinde de büyük artışların yaşandığını belirten Takva, şunları söyledi: