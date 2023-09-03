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Kapıkule'de yakalandı! 21,3 milyon liralık kaçak oto yedek parçasına el kondu Abone Olun

Kapıkule'de yakalandı! 21,3 milyon liralık kaçak oto yedek parçasına el kondu Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tırda, yasak yollarla sınırdan geçirilmeye çalışılan 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.

AA Gümrüklerdeki denetimler sonucu bu kez ota yedek parçalarının yasa dışı yollarla yurda girmesini önledi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 21,3 milyon lira olan 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi. Ele geçirilen oto yedek parçalarının vergilendirilmeden yurda girmesinin yanı sıra, takılacağı araçlarda hayati riske neden olma ihtimali de bulunuyor. Gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tırı mercek altına aldı. Şüpheli yoğunluk x-ray taramasına takıldı X-ray taramasına yönlendirilen tırda, şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine tır, fiziki aramaya tabi tutuldu. Yedek parçalar aracın dorsesinin alt kısmında bulundu Aracın dorsesinin alt kısmında, beyaz çuvallara gizlenmiş, 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi. Piyasa değeri toplam 21 milyon 347 bin lira Oto yedek parçalarının piyasa değerinin ise toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.

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