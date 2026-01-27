Kâr alımları gümüşe rekor getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gümüş gün içinde yüzde 9 değer kazandı

Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 58 artış gösterirken son günlerde değer kazançlarını hızlandırdı.

Salı gününe yükselişle başlayan gümüş, gün içinde yüzde 9 değer kazandı.

KÂR ALIMLARI REKOR GETİRDİ

Gümüş fiyatları dün gece geç saatlerde başlayan kâr alımları ile yeniden rekor seviyeleri test etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında 30 dolardan işlem gören gümüş yeni güne 110 doların üzerinde başladı. Gün içinde değerine değer katarak 112 doları aştı.

Gümüş, 2026'nın Ocak ayından bu yana hızlı değer kazancı kaydetti.

GÜMÜŞÜN ONSU 113 DOLARI GÖRDÜ

Değerli metal, dün 117,75 dolara kadar yükselerek 100 dolar sınırını aştı. Sonrasında gelen kâr satışları ile geri çekildi. Dün geceden bu yana devam eden alımlarla yeniden değer kazandı. Gümüş, sabah işlemlerinde 113 doların üzerini gördü.

GRAM GÜMÜŞ

Gümüşün gram fiyatı 156,29 liranın üzerine çıktı.

Gram gümüş 24 saat içinde yüzde 2,46 değer kazandı.

ING'NİN GÜMÜŞ TAHMİNİ

ING analistleri, gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi metali olmasının fiyat hareketlerini daha oynak hale getirdiğini belirtti. Bankaya göre gümüş, yükseliş ve düşüş dönemlerinde altına kıyasla çok daha sert tepkiler verebiliyor.

ING, gümüşte devam eden güçlü seyrin yatırım amaçlı alımlarla beraber sanayi kaynaklı talepten de kaynaklandığını açıkladı. Fiziki piyasada arzın sıkılaşması ve maden üretimindeki artışın sınırlı kalması da fiyatları yukarı çekti.

Raporda, gümüş piyasasının görece küçük hacme sahip olması nedeniyle fiyatların tarihi seviyelerdeyken daha sert dalgalanmalara açık olduğu ifade edildi. ING analistleri, mevcut seviyelerde ani geri çekilme riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.