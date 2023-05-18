Kara para aklanmasından korkuyor! Kripto para işlemlerine Pakistan'dan izin yok Kripto para dünyada finans halatına girdi. Ancak riskleri nedeni ile temkinli yaklaşılıyor. Pakistan ise bu temkini kripto para hizmetlerini tamamen yasaklamaya kadar götürdü.

AA

Dünya ülkelerinin, kripto paralarla ilgili ne yapacağını belirleme noktasında kafası karışık.

Bazı ülkeler kripto paraları merkez bankalarının rezervlerine taşırken bazı ülkeler üretimini bazıları da ticaretini yasaklama yoluna gidiyor.

Pakistan Gelir ve Maliye Bakan Yardımcısı Ayşe Gous Paşa, internette ulaşılabilir kripto para hizmetlerinin, yasa dışı dijital para transferlerini engellemek için yasaklanacağını söyledi.

Yasak, yasa dışı dijital para transferlerini engellemek için getiriliyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Paşa, Senato Daimi Maliye Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) şartları kapsamında internette ulaşılabilir kripto para hizmetlerinin, yasa dışı dijital para transferlerini engellemek için yasaklanacağını belirtti.

Kripto para işlemlerine Pakistan'dan onay yok

Paşa, Pakistan Merkez Bankası'nın ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığının kripto paraların yasaklanması konusunda çalıştığını belirterek "İslamabad, kripto paraları asla yasallaştırmayacak.” dedi.

FATF’nin kripto paraların yasallaştırılmaması şartına atıfta bulunan Paşa, İslamabad’ın Ekim 2022’de FATF gri listesinden çıkarıldığını anımsattı.

"Kripto para pazarı geriledi"

Merkez Bankası Direktörü Sohail Cavad da kripto paranın sanal bir para birimi olduğunu ve şu ana kadar bunun 16 bin türünün oluşturulduğunu belirterek 2,8 trilyon dolarlık pazarın 1,2 trilyon dolara gerilediğini söyledi.

Pakistan Merkez Bankası, Nisan 2018’de kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamıştı. Ancak bu yasağa rağmen kripto para birimlerine rağbet artarak devam etti.

Pakistan gri listeden yeni çıktı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "teröre finansal destek sağladığı" ve "kara para aklanmasını engelleyemediği" gerekçesiyle Haziran 2018'de "gri liste"ye alınan Pakistan, 21 Ekim 2022'de bu listeden çıkarılmıştı.