Kara yolu taşıma sektörüne yeni düzenlemeler getirildi Bakan Uraloğlu, kara yolu taşımacılığı yapanların yetki belgeleri ve e-Devlet kullanımı ile ilgili bilgi verirken, otobüslerdeki yolcuların takibi için de bir yenilik getirildiğini duyurdu.

AA

Kara yolu taşıma sektöründe hizmet veren vatandaşlar için e-Devlet daha cazip hale getirildi.

Kara yolu taşıma sektörünün e-Devlet üzerinden yapacağı işlemlerde indirim limitleri artırıldı.

32 bin 854 liraya kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir açıklama yaparak, taşıma sektörünün dijitalleşmesi için yeni adımlar attıklarını belirtti.

E-Devlet üzerinden yapılacak işlem sayısında büyük artış sağlanması hedefleniyor

Başvurularda belge aramadan tüm süreçleri e-Devlet üzerinden sonuçlandırdıklarını, bürokrasiyi azalttıklarını ifade eden Uraloğlu, böylelikle işlem sürelerinin kısalacağını, e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde verilen son teşvikle işlem sayısında büyük artış sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

"32 bin 854 liraya kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak"

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne ilişkin değişikliğin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kara yolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacılarımızın e-Devlet üzerinden yapacakları işlemlerinde indirim limitlerini arttırdık, 32 bin 854 liraya kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak.

K1 yetki belgesinde yüzde 75'e varan indirim imkanı sağlanacak

Bakan Uraloğlu, yurt içi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşların, faaliyetlerini bırakmaları veya taşıtlarını satmaları halinde, taşıtı satın alanlara da indirim imkanı getirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

K1 belgeli kamyoncu esnafımız faaliyetini bırakır veya emekliliği haiz olursa, taşıtlarını sattıkları ve muvafakat verdikleri kişiler için kalan belge süresi de göz önünde bulundurularak, K1 yetki belgesinde yüzde 75'e varan indirim imkanı sağlanacak. Bu düzenlemeyle beraber kamyoncu esnafımız daha kolay taşıtlarını satabilecek ve faaliyetlerini bıraktıkları anda iptal edecekleri K1 belgelerinden de bir gelir elde etme imkanı ortaya çıkacak.

"Muayene ve sigortası biten taşıtların otomatik ve ücretsiz yeniden yetki belgelerine ilave edilme imkanı sağlandı"

Muayene ve sigortası biten taşıtların 6 ay içinde eksiklerini gidermeleri halinde otomatik ve ücretsiz yeniden yetki belgelerine ilave edilme imkanı da sağlandığını anlatan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren, bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelerin, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini açıkladı.

Yapılan düzenle, vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedefliyor.

Yolcu, otobüsten varış noktasından önce inerse taşımacı firma sisteme bilgi verecek

Açıklamada, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, varış noktasından önce otobüsten inen yolcularla ilgili taşımacı firmalar tarafından U-ETDS sistemine bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapılırken, taşıma alanında güvenlik için gelen bu yeniliğin, yolcuların elektronik ortamda anlık olarak takibinin yapılmasının sağlanacağı bildirildi.