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    Karabük'te 450 gram yumurtalı pide 9 lira

    Ramazan ayının yaklaşması nedeni ile Türkiye'nin her köşesinden pide gramaj ve fiyatları belirlenmeye başladı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:02
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    Karabük'te 450 gram yumurtalı pide 9 lira

    Karabük’te yeni pide fiyatlarını Lokantacılar, Pastaneciler, Fırıncılar, Otelleciler ve Bakkallar Odası Başkanı Fikret Arslan açıkladı.

    300 GRAM RAMAZAN PİDESİ 5 LİRA

    Arslan, 2 Nisan’da başlayacak Ramazan ayında, 300 gram Ramazan pidesinin 5 liraya satılacağını söyledi.

    PİDE FİYATLARINI ARTIRMA TEKLİFİ FIRINCILARDAN GELDİ

    Arslan, fırıncılardan gelen teklifleri doğrultusunda Esnaf Odaları Birliği tarafından pide fiyatlarının belirlendiğini kaydetti.

    pide

    300 GRAM YUMURTALI PİDE 6,5 LİRA

    Arslan pide fiyatları ile ilgili olarak da, “300 gram pide 5 lira, 300 gram yumurtalı pide 6,5 lira, 450 gram pide 7,5 yine 450 gram yumurtalı pide ise 9 lira olarak belirlendi.” dedi.


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