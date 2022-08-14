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    Karabük’te Eflani 'sakin şehir' olma yolunda

    "Sakin şehir" unvanı alan bölgeler turizm açısından ayrıcalıklı konuma geliyor. Karabük’te Eflani de bu unvana aday olan bir bölge.
    • 14.08.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 18:04
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    Karabük’te Eflani 'sakin şehir' olma yolunda

    Dünya hızlı yaşamaktan yoruldu, sakinliğe ihtiyacı var. Eflani'nin Türkiye'de seçilmiş 19'uncu "sakin şehir" olması için çalışmalar yürütülüyor.

    Karabük'ün tarihi ve doğal güzelliklere sahip Eflani ilçesinin "sakin şehir" unvanına kavuşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

    2019'da başvuru yapıldı

    Eflani Belediyesince, göletleri, yaylaları, kaya mezarları, tarihi camileri ve ormanlarıyla dikkati çeken ilçenin "sakin şehir" unvanına sahip olması amacıyla Türkiye'nin Cittaslow başkenti olarak kabul edilen Seferihisar Belediyesine 2019 yılında başvuru yapıldı.

    Eflani

    Eflani'nin sakin şehir seçilmesi turizme katkı sağlayacak

    İncelemeler neticesinde eksikliklerin tamamlanması için çalışmalar sürerken, elde edilecek unvanla 19'uncu "sakin şehir" olacak Eflani'nin turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

    Eflani

    Hava kalitesi ölçülecek

    Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, müracaat neticesinde en son kendilerinden hava kalitesinin ölçümüyle ilgili talepte bulunulduğunu belirterek, "Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan araç talep ettik. Bakanlığımız tarafından araç tahsis edildi. Taşhan'ın önünde yaklaşık 1 ay ölçüm yapacak, hava kalitesini raporlayacak." dedi.

    "En çok turizme katkısı olacak"

    Alınan raporu, dosyaya konması için Seferihisar Belediyesine teslim edeceklerini belirten Ertuğrul, "Türkiye'de 18 ilçe 'sakin şehir' üyesi. Bundan sonraki aşamada belediye yönetimi olarak Seferihisar'a gideceğiz. Burada neler yapılmış yerinde inceleme yaparak eksiklerimizi gidereceğiz. İnşallah biz de 19'uncu üye olarak 'sakin şehir' unvanımızı alacağız." diye konuştu.

    Eflani

    "İlçemizde bacasız sanayi başlamış olacak"

    AA'nın haberine göre, Ertuğrul, Eflani'nin tanınan bir ilçe olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Sakin şehir unvanını alınca dışarıdan misafirlerimiz gelecek. İnşallah ilçemizde bacasız sanayi başlamış olacak, beraberinde başka yatırımları da getirecek. Artık bütün dünyada insanların şikayeti, hızlı yaşamaktan. Hayatın hızlı akmasından, kalabalıktan ve gürültüden... Biz hem bunlardan muaf olan sakin ortamı yakalamış olacağız hem de dışarıdan bu ortamı özleyen insanları misafir edeceğiz. En çok turizme katkısı olacak."


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