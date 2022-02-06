Karabük'te ilk toplu sözleşmede yüzde 87’lik rekor zam

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasındaki 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için imza töreni düzenlendi.

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasında imzalanan ilk Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yüzde 87 gibi rekor bir ücret artışı yapıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 5 BİN 300 LİRA

İmzalanan sözleşme ile birlikte yüzde 87 civarında ücret artışı sağlanırken, Çelikoğlu çalışanlarının en düşük taban maaşı 5 bin 300 lira oldu. Sözleşme ile birlikte yılda 4 defa olmak üzere 3 bin lira ikramiye almaya hak kazanan işçilere dini bayramlarında da 2 bin lira ikramiye verilecek.

"ORTAK BİR PAYDA OLDUĞUMUZU ORTAYA KOYDUK"

Törende konuşan Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, “Kısa süre önce başlattığımız örgütlenme çalışmaları neticesinde tespitimizi ve yetkimizi aldık. Burada artık sendika, işveren, çalışan ortak bir paydaş olduğunu, beraber çalıştığımızı ortaya koyduk. Bundan sonra da beraber çalışacağız.





"YASALARA UYGUN BİR DAVRANIŞ"

Özçelik İş Sendikası Genel Sekreteri Hicret Bozoklu ise, “Öncelikle işvereni tebrik ediyorum. Sendikanın burada örgütlenme sürecinde son derece olgun, yasalara uygun bir davranış sergiledi. Ülkemizin gerçekleri hepimiz biliyoruz. Birçok işletme sendikaya üye oldu diye işçilerin işten atıldığı bir dönemde, tüm çalışanların yaklaşık yüzde 14’ü sendikalı olduğu bir dönemde, Çelikoğlu işverenimiz büyük bir özveri ve anlayış göstererek, sendikanın burada örgütlenmesine irade göstermiş, örgütlenmeyi kabul etmiş, işçilerin anayasal haklarını kullanmalarına müsaade göstermiş ve büyük bir anlayışla barış süreci içerisinde burada toplu sözleşmeye ulaşılmıştır.” ifadelerini kullandı.