Karabük’te Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Ramazan'a girmeden şehirler pide fiyatlarını açıklamaya devam ediyor.
Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, 310 gramlık yumurtalı pidenin 30 TL’den satılacağını bildirdi.
Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Fikret Arslan, Karabük Esnaf Odaları Birliğinin onayından sonra 310 gram sade pidenin 25 TL, yumurtalı pidenin de 30 liradan satılmasına karar verildiğini duyurdu.
YUMURTALI PİDEYE YÜZDE 50 ZAM
Geçen yıl 20 TL’den satılan yumurtalı Ramazan pidesi geçen yıla oranla yüzde 50 zamlanmış oldu.
Karabük'te 310 gramlık yumurtalı pide: 30 TL
Karabük'te 310 gram sade pide: 25 TL
TÜRKİYE GENELİ PİDE FİYATLARI
Türkiye Fırıncılar Federasyonu:
250 gram pidenin fiyatı 20 lira
370 gram pidenin fiyatı 30 lira
Van'da:
310 gram Ramazan pidesinin fiyatını 20 lira
Bursa'da:
370 gram pidenin fiyatı 30 lira
560 gramlık pide fiyatı ise 45 lira
İzmir'de
310 gram pide 25 lira
Karabük'te:
310 gramlık yumurtalı pide 30 lira
310 gramlık pide 25 lira
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