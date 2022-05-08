Karabük'teki yağışlar rekolte beklentisini artırdı

İlk demir çelik fabrikasının kurulduğu Karabük ili tarımda da ilerledi. Ayçiçek ekiminin yapıldığı, tohum desteğinin verildiği tarımcılık serüveninde en son yağışlar da verimi yükseltecek.

Bu yıl 168 bin dekar alanda hububat, 70 bin dekar civarında da yem bitkisi ekimi yapılan Karabük'te özellikle ilkbahar döneminde etkili olan yağmurlar, hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı.

“2022 oldukça verimli bir yıl olacak”

Bu nedenle 2022'den gayet umutlu olduklarını aktaran Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Hububatta kardeşlenme döneminin başlaması, bize 2022 yılının oldukça verimli bir yıl olduğunu gösteriyor. Özellikle ilkbaharda yağan yağmurlar bunu tetikledi diyebiliriz." ifadesini kullandı.

“3600 dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı”

AA'nın haberine göre, Ayvalık, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında bahar döneminde 3600 dekar alanda ayçiçeği ekimine de başlandığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tohum destekleri eylül ayında da devam edecek”

"Üreticilerimizden bu konuda yoğun talep var. Çeltiğe bu sene ikinci kez yüzde 50 tohum desteği verdik. Bakanımızın öncülüğünde tohum destekleri eylül ayında da devam edecek.





1 milyon 900 bin lira civarında ödenek ayrıldı

'2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında il müdürlüğümüze 1 milyon 900 bin lira civarında bir ödenek ayrıldı. Bu kapsamda biz tohumlarda yüzde 75 oranında destekleme modülüne gitmeyi hedefliyoruz. Altyapıları hazırladık. Ekmek isteyen üreticilerimizin çok geç kalmadan il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri çok önemli."