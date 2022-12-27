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    Karadeniz, doğalgaz rezervinde Doğu Akdeniz olmaya aday

    Doğu Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ve bundan sonra çıkabilecekler; bölgenin Doğu Akdeniz olma yolunda ilerlediğini ortaya koydu.
    • 27.12.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 18:16
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    Karadeniz, doğalgaz rezervinde Doğu Akdeniz olmaya aday

    Karadeniz’de keşfedilen rezerv, Mısır'ın en büyük keşfi olan Zohr sahası (650 milyar metreküp) ve İsrail'in en büyük gaz sahasından (618 milyar metreküp) daha büyük.

    Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Karadeniz'deki gaz rezervinin yeni keşiflerle birlikte 710 milyar metreküpe ulaşmasına ilişkin, "Bu, Karadeniz'in bir Hazar Denizi olma potansiyeline sahip olduğunu ya da özellikle Doğu Akdeniz olma yolunda ilerlediğinin göstergesidir." dedi.

    Karadeniz'de yeni keşif

    Dün Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezervin keşfedildiği, 540 milyar metreküp olarak açıklanan keşfin de yeni veriler ışığında 652 milyar metreküp olarak revize edildiği ve toplam rezervin 710 milyar metreküpe yükseldiği açıklandı.

    Karadeniz, doğalgaz rezervinde Doğu Akdeniz olmaya aday #1

    Mısır ve İsrail rezervinden fazla

    Akyener, yaptığı değerlendirmede, "Güneyimize indiğimizde Mısır'ın en büyük keşfi olan Zohr sahası 650 milyar metreküp civarında. İsrail'in en büyük gaz sahası 618 milyar metreküp civarında. Biz şu an 710 milyar metreküpü konuşuyoruz. Rezervlerimiz bu iki ülkenin de en büyük sahalarından daha büyük." dedi.

    Hazar Denizi'ndeki rezerve ulaşıldı

    Karadeniz'deki gazın bu büyüklüğüyle Hazar Denizi'nde 1 trilyon metreküplük gaz rezervine sahip Şah Denizi Gaz Sahası'na yaklaştığına işaret eden Akyener, "Bu bölgede yeni keşifler de yapılabilir. Bu, Karadeniz'in bir Hazar Denizi olma potansiyeline sahip olduğunu ya da özellikle Doğu Akdeniz olma yolunda ilerlediğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

    Karadeniz, doğalgaz rezervinde Doğu Akdeniz olmaya aday #2

    "Türk ekipleri en hızlı ve yüksek başarıyı sağlayan ekipler haline geldi"

    Akyener, Türkiye'nin Karadeniz'deki gazın keşfinden itibaren ilgili sahanın geliştirilmesi ve şebekeye bağlanması konusunda rekor bir hızda çalışma yürüttüğünü vurgulayarak, "Türk gemileri, Türk ekipleri belki dünyada en uygun fiyatlarla, en hızlı ve en yüksek başarıyı sağlayan ekipler haline geldi." dedi.

    Karadeniz, doğalgaz rezervinde Doğu Akdeniz olmaya aday #3

    "Büyük keşifler, sektöre yatırımı artırır"

    AA'nın haberine göre, Türkiye'nin, denizin 3 bin 23 metre altında, dalgıçların inemediği, GPS'in çalışmadığı ortamda, uzaktan kontrollü robotlarla bu çalışmaları yürüttüğüne dikkati çeken Akyener, "Böyle büyük keşifler, bu sektöre daha fazla odaklanmanın, bu sektöre daha fazla yatırım yapabilmenin önünü açıyor. Bu sektörde AR-GE'nin, yerli teknolojinin gelişmesinin önünü açıyor." diye konuştu.


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