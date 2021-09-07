Karadeniz somonundan 8 ayda 103 milyon dolar kazanç sağlandı

Karadeniz somonu, dünyada giderek ünü artarak aranan bir ürün olmaya devam ediyor. Bu gelişmeler de ihracat rakamlarına olumlu yansıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, yılın 8 ayında 18 bin 242 ton Karadeniz somonu ihracatı karşılığında 102 milyon 647 bin 711 dolar gelir sağlandı.

Karadeniz somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 275, değerde ise yüzde 357 artış gösterdi.

RUSYA, VİETNAM VE JAPONYA SOMONA TALİP İLK ÜÇ ÜLKE

Türkiye'den Ocak-Ağustos 2021 döneminde Rusya, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 20 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildi.

Bu dönemde Rusya'ya 84 milyon 573 bin 477 dolar karşılığında 14 bin 8 ton Karadeniz somonu satıldı. Rusya'yı 8 milyon 858 bin 875 dolarla Vietnam, 3 milyon 136 bin 795 dolarla Japonya izledi.

Geçen yılın 8 ayından farklı olarak Irak, Cezayir, Danimarka, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de ilk kez Karadeniz somonu ihraç edildi.

"SOMON İHRACATI REKORA KOŞUYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yerini alan ve yurt dışı piyasalarından büyük rağbet gören Karadeniz somonunun, ihracatta her geçen ay yükselerek rekora koştuğunu vurguladı.

"SOMON ÜRETİMİ, TALEBİ KARŞILAMADA YETERSİZ KALIYOR"

Karadeniz somonunun yurt dışı piyasalarında tüketiciden beğeni topladığına işaret eden Gürdoğan, "Üretilen tüm miktar, talebi karşılamada yetersiz kalıyor. Hızlı bir şekilde kafes sayısının artırılması gerekiyor. Üretimin tamamına yakını Doğu Karadeniz'deki denizde kurulu kafeslerde yapılıyor. Bölgeden en fazla somon Rusya Federasyonu'na ihraç ediliyor. Amacımız daha üst rakamlara ulaşmak." ifadelerini kullandı.