KARADENİZBİRLİK: Ayçiçeği yağı fiyatlarındaki dalgalanmaların çözümü yerli üretim

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Erarslan, ayçiçeği yağındaki fiyat artışının temelinde dışa bağımlılık olduğunu belirten bir açıklama yaparak, yerli üretimin artırılmasına dikkati çekti.

Yılda ortalama 30 bin ton ayçiçeği yağı üretimi yapan, Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği yağındaki fiyat dalgalanmalarının nedenlerini sıralayarak, çözüm önerilerini gündeme getirdi.

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİNDE İKLİMSEL ŞARTLAR ETKİN

Son yıllarda üretimlerinin iklimsel şartlar ve salgın nedeniyle farklılaştığını dile getiren Erarslan, 2019 yılında 50 bin ton, 2020 yılında 20 bin ton, bu yıl ise yaklaşık 28 bin ton ayçiçeği yağı ürettiklerini anlattı.

"İHTİYACIN YARISINDAN FAZLASI İTHAL EDİLİYOR"

İhtiyaçları olan ayçiçeğinin bir kısmını yurt dışından temin etmek zorunda kaldıklarını anlatan Erarslan, "Fiyatların son zamanlarda önemli şekilde artışının sebeplerinden biri, Türkiye'nin kendi ihtiyacı olan ayçiçeğini üretemiyor olması. İhtiyacın yarısından fazlası ithal ediliyor. Önemli dövizler ödeniyor." ifadesini kullandı.

"SULAMA SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

Üretimde sulama başta olmak üzere yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Erarslan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin hem ekolojik şartları hem de diğer ürünlerle kıyaslandığında ayçiçeği üretimindeki olay dikkate alındığında, sulama problemi de halledilirse ülkemizin kendi ihtiyacı olan ayçiçeğini üretmesi mümkün. Eğer böyle bir seviyeye ulaşırsak, ayçiçeği yağını yüzde 100 yerli yapabilirsek fiyat dalgalanmalarından etkilenmememiz söz konusu olabilir.





"DESTEKLEME PRİMLERİ ARTMALI"

Bunu sağlamak için de ayçiçeği ürününün desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Destekleme primlerinin de artırılması gerekir."

"AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE SULAMA SİSTEMLERİNİN TAMAMLANMASI LAZIM"

Eraslan, üretim aşamasında iklimsel şartların önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üretim için yağışlar çok önemli. Yağışların yeteri kadar olmaması hem rekolteyi hem kaliteyi düşürmekte. Bunu en az zararla atlatabilmek için sulamaya önem verilmesi ve ayçiçeği üretiminde sulama sistemlerinin tamamlanması lazım. Özellikle damla sulama sistemine geçilmesi hem sudan tasarruf edilmesi hem de ürünün daha kaliteli olması için çıkar yol gibi gözüküyor. Vahşi sulama dışında damla sulama, bilinçli sulamaya geçilmesi hem sudan tasarruf yapılmasını hem de istenilen sonucun alınması için çok önemli."

"YAĞIŞLAR BÖYLE GİDERSE ÜRETİM DÜŞECEK"

Samsun ve çevresinin ihtiyaç duyduğu yağışı alamadığını belirten Erarslan, "Yağış böyle az giderse üretim düşecektir. Üretimin düşmesi de önümüzdeki dönem ithalata daha fazla ihtiyaç duymamız anlamına geliyor.

"DESTEK SAĞLANMALI"

Kendi ihtiyaç duyduğumuz üretim seviyesine çıkabilmek için hem üretici birliklerinin hem de devletimizin gerekli teşviklere destekleri sağlaması gerekir." diye konuştu.