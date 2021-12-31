Karadenizbirlik ayçiçek yağı fiyatında yüzde 20 indirime gitti

Döviz yükselirken fiyatı artan ürünlerden zeytinyağı ile ilgili Karadenizbirlik'ten yüzde 20 indirim yapılacağı haberi geldi.

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, dövizde yaşanan düşüş sonrası ayçiçek yağı fiyatını makul seviyelere düşürdüklerini kaydetti.

"EKİM-KASIM FİYATLARINA GELİNDİ"

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 20 indirime giderek, ekim ve kasım fiyatlarına döndüklerini söyledi.

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"

Yapılan denetimlerle fiyatların daha da düşeceğine inandığını belirten Erarslan, "Bu fiyatla artık piyasada da fiyatların düşüyor olması gerekir. Bizim elimizden çıktıktan sonraki aşamaların da denetlenmesi gerekiyor.





"TÜKETİCİLER FİYATLARI ARAŞTIRARAK ÜRÜNÜ SATIN ALSIN"

Tüketicilerimize tavsiyemiz, piyasadaki alacakları yağ için değişik yerlerden fiyat araştırmaları ve daha uygun olan yeri tercih etmeleri. Piyasadaki spekülatif hareketleri de denetlemelerle durdurmak mümkün olur." diye konuştu.

"TAKLİT VE TAĞŞİŞ AYÇİÇEK YAĞLARININ ARTMASI FİYATI ARTIRAN BİR FAKTÖR"

Fiyatlarda yaşanan artışın taklit ve tağşiş ayçiçek yağlarının da artmasına neden olabileceğine işaret eden Erarslan, "Fiyatların dalgalı olduğu ve fahiş artmaya başladığı zamanlarda bu çeşit firmalar devreye girip merdiven altı üretime devam etmekteler. Vatandaşın ekonomik sıkıntısını suistimal ederek tağşiş ve taklit edilmiş yağları piyasaya sürmeleri de çok olağan gözüküyor. Tüketicimizin yağ alırken bildikleri ve daha önce kullandıkları markaları tercih etmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.