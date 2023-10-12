KARADENİZBİRLİK'ten yağ fiyatlarında yüzde 12 ile 15 arasında indirim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatlarında indirim yaptı.

AA

Fahiş fiyatla mücadele için yapılan indirim kampanyası çağrısına Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketlere indirim çağrısı yapmıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da indirim kampanyasına farklı sektörlerin de dahil olması için hatırlatmada bulundu.

Şimdiye kadar marketler, mağazalar, mobilyacılar ve Tarım Kredi mağazalarının katıldığı çağrıya KARADENİZBİRLİK de katkı sağlayarak yağ fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı.

Ayçiçeği yağı fiyatlarına yüzde 12 ile 15 arasında indirim

Kurum, Cumhuriyetin 100. yılında ayçiçeği yağı fiyatlarına yüzde 12 ile 15 arasında indirim yaptı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yağ fiyatlarındaki indirim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Piyasayı tüketici lehine regüle etmeye devam"

Erarslan, kurumun üreticiden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı, KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile tüketiciye hizmet verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

Birliğimiz bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Diğer yandan Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde bir kampanya yaparak ayçiçeği yağı fiyatlarında yüzde 12-15 oranında bir indirim ile tüketicilerine katkı sunarak, piyasayı tüketici lehine regüle etmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)