Karadeniz'de av azalınca Trabzon'a İzmir ve İstanbul’dan balık gitti

Karadeniz’de yeterli av olmayınca bugün Trabzon Balık Hali'nde, İzmir ve İstanbul’dan gelen balıklar satışa sunuldu.

Trabzon'a giden balıklar arasında Karadeniz’de artık hiç görülmeyen kılıç balığı, halin en çok ilgiyi gören balık türü oldu. Kilosu 80-100 lira arasında satılan kılıç balığının Ege Denizi’nde avlandığı ve İstanbul’dan satış için Trabzon’a getirildiği belirtildi.

TRABZON'DA BALIK TEZGANLARI BOŞ KALINCA

Karadeniz’de bugünlerde yeterli avlanma olmayışı nedeniyle Trabzon Balık Hali'nde birçok esnafın tezgahı boş kaldı. Balık olmaması nedeniyle Trabzon’a satış için balıklar İzmir ve İstanbul gibi illerden getirilirken, balık halinde en çok ilgiyi ise Ege Denizi’nde avlanan ve Trabzon’da satışa sunulan kılıç balığı oldu.

KILIÇ BALIĞININ KİLOSU 80-100 LİRA

Kılıç balığını tezgâhta satışa sunan balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “İstanbul’dan geldi, Ege Denizi’nde avlandı. Bu zamanlar kılıç balığının tam zamanı. Dolayısıyla Trabzon’da yavaş yavaş satışı artıyor. Kilosunu 80-100 lira arasında satıyoruz. Daha önce Trabzon’da tezgâhlarda pek görülmedi. Şu an sezonun sonlarına doğru yaklaştık. Hamsi biraz daha az çıkıyor. Pahalı oluyor kazancı fazla olmadığı için çoğu tezgâhlar da kapamak durumunda kalıyor. İri mezgit 60 lira, iyi hamsi 40 lira, istavrit 30-35 lira, Karadeniz Somonu 35 lira. Şu an genelde tezgahlarda bu tür balıklar satılıyor.” dedi.

"TEZGAHTA GENELDE KÜLTÜR BALIĞI VAR"

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş ise hale balıkların genelde İstanbul ve İzmir taraflarından geldiğini belirterek “Şu an kısıtlı günlerde hamsi zaten bitmiştir. Tezgahları genelde kültür balıklarının yanı sıra istavrit, mezgit var. Fiyatlarda pek pahalı değil ancak vatandaş pek ilgi göstermiyor. Bazı tezgahların boş olmasının nedeni balığın pahalı olmasından kaynaklanıyor. Esnafın yarısından fazlası şu an kapatmış durumda. Yine de şükürler olsun tezgahlarımızda çeşitlerimiz var. İzmir, İstanbul tarafından gelen iri istavritimiz var kilosu 25 lira. Bunun yanı sıra Trabzon istavriti var kilosu 20 lira. Ege taraflarından gelen Kupez balığı kilosu 10 lira. Yine Ege’den gelen tombik balığımız var tanesi 25 lira.” diye konuştu.

"SEZON YAVAN GEÇTİ"

Balıkçı esnaflarından Mustafa Alsan da sezonun yavan geçtiğini ifade ederek "Hamsi olmayınca diğer balıkların değeri de fazla olmuyor. Balığın olmaması esnafı olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla balık olmayınca bazı esnaf arkadaşlarımız mecburen kapatmak durumunda kalıyor.” şeklinde konuştu.