Karadeniz’de bereket yaşanınca tezgahlar hamsiye doydu

Geçen haftalarda hava şartları izin vermediği için avlanmaya çıkamayan balıkçılar, bu hafta hamsi bereketi yaşıyor. Hal böyle olunca da hamsinin kilosu 60 liradan 30 liraya kadar geriledi.

Karadeniz’de son bir haftadan bu yana özellikle kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması ile balıkçılarda hamsi bolluğu yaşanıyor.

Karadeniz'de İğneada açıklarından Hopa'ya kadar bölümde avlanan hamsi, hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ediyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA HAMSİLER GÜRCİSTAN'DAN GELİYORDU

Geçtiğimiz haftalarda Gürcistan açıklarında avlanan ve kilogramı 60 liradan satılan hamsinin fiyatı, 30 liraya geriledi.

Balıkçılar, yerli hamsinin bir süre avlanmadığını ancak son günlerde bol miktarda hamsi olduğunu belirterek, boyutlarının da iri olduğunu söyledi.

ORDULULAR EN ÇOK HAMSİYİ TERCİH EDİYOR

Ordu’da balıkçılık yapan Gökmen Ceylan, tezgahlarda en çok hamsi tercih edildiğini söyledi.

"HAMSİNİN KİLOSU 60 LİRADAN 30 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ"

İnsanların yerli hamsiye hasret kaldığını kaydeden Ceylan, “Bir haftadan beri hamsi istikrarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda kilosunu 60 liraya kadar satıyorduk, şimdi ise 25-30 lira.





İSTAVRİT 25 LİRA

Hamsinin yanında istavrit balığı da bol çıkıyor, onun da kilosu 25 lira. Sezon başında hamsi kendisini göstermişti ancak sonradan kaybolmuştu. Şu an yeniden yerli hamsi tezgahlarda, insanlar özledikleri için en çok hamsiye talep var. Bu mevsimde insanların balığı bol tüketmesi gerekiyor.” dedi.

Öte yandan Ordu’da balıkçı tezgahlarında hamsi 30, istavrit 25, barbun 50, mezgit 30, levrek, çipura ve somon 90-100 lira arasında satılıyor.