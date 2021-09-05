Karadeniz’deki bolluk istavritin fiyatını yarıya düşürdü

Av sezonu açıldı, vatandaşın gözü balıkta. Balıktaki bollukla birlikte taze balığı daha ucuza tüketme beklentisi doğdu. Karadeniz'de bu beklenti istavritin fiyatının düşmesi ile karşılanmaya başladı.

Ordu'da yeni av sezonuyla istavrit bereketi tezgahlara da yansıdı, ilk günlerde 30 liradan satılan istavritin fiyatı yarı yarıya düştü.

İstavriti, mezgit ve barbun takip ederken, az miktarda olsa da palamut ve hamsi avlanıyor. İlk gün tezgahlarda kilosu 30 liradan satılan istavritin fiyatı 15 liraya kadar düştü.

"İLK HAFTAYA GÖRE BALIK FİYATLARI UGUN"

Ordu'da 16 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Dönek, balık fiyatlarının ilk haftaya göre, uygun olduğunu söyledi.

ŞU ANDA BOL MİKTARDA İSTAVRİT VAR

İstavrite rağbet olduğunu belirten Dönek "Şu anda bol miktarda istavrit var. Palamut gözükmedi ama ilerleyen zamanlarda onun da bollaşmasını bekliyoruz. Bir ay sonra da hamsi avı başlayacak. Vatandaşlarımız genel olarak istavrite rağbet gösteriyor. Diğerleri zaten buğulamalık somon, levrek, çupra. Onlara rağbet gösteriyorlar. Fiyatlar günlük değişiyor.

İSTAVRİT 15 LİRA, BARBUN VE MEZGİT İSE 30 LİRA

İstavrit bugün 15 lira, barbun ve mezgit ise 30 lira. Levrek, çupra ve somon da 60 liraya satılıyor. Vatandaşlar bütçesine göre balık alıyor, balık bol miktarda çıkarsa fiyatlar da düşer." dedi.

"ŞU ANDA BALIK FİYATLARI NORMAL"

Ömer Lütfi Aydın da balığın bollaşmasıyla fiyatların düşeceğini belirterek "Şu anda balık fiyatları normal. Herhalde ileride daha da uygun olabilir. Biz daha çok palamut ve hamsi tüketiyoruz ama bütün balıklara da rağbet gösteriyoruz." diye konuştu.

SEZON YENİ AÇILMASINA RAĞMEN FİYATLAR UYGUN

Necdet Koyun ise "Fiyatları uygun buldum. Sezon yeni açılmasına rağmen iyi. Balıklar da yavaş yavaş bollaşıyor. Herkes istediği şekilde alıp yiyebiliyor. İstavrit, barbun, mezgit daha çok tüketiyoruz." diye konuştu.