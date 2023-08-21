Karadeniz'deki doğalgaz keşfi üçüncü yılına girdi TPAO, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

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AA

Bundan üç yıl önce Türkiye'nin denizlerde milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildiğini açıklamıştı.

Enerji fiyatlarını düşürecek, enflasyonun düşüşünde etkisi olacak ve ihraç edilerek ekonomik girdi sağlayacak keşif, tüm yurtta sevinçle karşılanmıştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 3 yıl önce Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfedilmesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi"

TPAO'nun, sosyal medya hesabından Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki keşfe ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Bugün, Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfimizin yıl dönümü. 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif. Milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi.

Sakarya'da çalışmalar devam ediyor

Üç yıl önce bugün müjdesi verilen keşifle ilgili bugün gelinen aşamada doğalgazın karaya çıkartılması işlemleri yürütülüyor.