Karadeniz’den Rusya’ya yapılan ihracat iki katına çıktı

Karadeniz’den Rusya’ya yapılan ihracat iki katına çıktı

Yılın ilk 8 ayı baz alındığında Karadeniz'in lojistik olarak yakın ve aynı zamanda en büyük pazarı olan Rusya'ya ihracat yüzde 100 arttı.

Karadeniz Bölgesi’nden ocak-ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış yaşandı.

RUSYA'YA EN FAZLA TRABZON İHRACAT YAPTI

Bölgedeki 18 ilden Rusya Federasyonu’na toplam 218 milyon 908 bin 833 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, Trabzon 18 il arasında 115 milyon 551 bin 947 dolarlık ihracatı ile ilk sırayı aldı.

Trabzon’u 40 milyon 479 bin 604 dolar ile Samsun, 30 milyon 640 bin 670 dolar ile de Rize izledi.

TRABZON'DAN RUSYA'YA EN ÇOK YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATI YAPILDI

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu’na en fazla ihracatın Trabzon ilinden gerçekleştirildiğini ifade ederek “Trabzon ilinden Rusya Federasyonu’na en çok ihraç edilen ürün yaş meyve sebze ürünleri olurken, ikinci sırada ise ihracatı hızla yükselen alabalık izledi. 23 sektörden Rusya Federasyonu’na ihracat gerçekleştirilirken, Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatın yüzde 53’ünü tek başına Trabzon gerçekleştirdi.” dedi.

RİZE'DEN RUSYA'YA ALABALIK GİTTİ

Kalyoncu, Rize’den gerçekleşen ihracatın önemli bölümünü alabalık ihracatının oluşturduğunu, geçtiğimiz yıla oranla ihracatında yüzde 96 oranında artış yaşandığını kaydetti.