Karadeniz'den Türk somonu ihracatı katlandı Türk somonu ihracat yolculuğunda önemli bir aşama kaydetti. Karadeniz'de ekonomik girdi sağlamanın dışında istidama katkı yapması açısından da somon ihracatındaki gelişme yakından takip ediliyor.

AA

Doğu Karadeniz'de somon yetiştiricileri ürünlerini ihraç ediyor. Türk somonu, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılıyor.

Burada yetiştirilen Türk somonu ihracatı, yılın ilk yarısında artış trendini sürdürdü.

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ülkenin Ocak-Haziran 2022 dönemi Türk somonu ihracatı, 123 milyon 722 bin 151 dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın aynı döneminde ise ihracat yüzde 32 artarak 163 milyon 33 bin 492 dolara ulaştı.

Her geçen yıl üretimi artan Türk somonunun ihracatı, miktar olarak da 2022'nin ilk yarısında 16 bin 774 ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 35 artışla 22 bin 623 ton oldu.

40 ülkeye Türk somonu satıldı

Türkiye'den ocak-haziran döneminde 40 ülkeye Türk somonu satıldı. Rusya Federasyonu 94 milyon 394 bin 585 dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 28 milyon 927 bin 945 dolarla Almanya, 12 milyon 345 bin 854 dolarla Beyaz Rusya izledi.

Kuveyt'e Türk somonu gidiyor

Geçen yılın aynı döneminden farklı Malezya, Ukrayna, Dubai, Bulgaristan, Katar, Fransa, Azerbaycan, İspanya, İsrail ve Kuveyt'e de bu dönem Türk somonu ihraç edildi.

"Tanıtıma ağırlık vermeye devam edeceğiz"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, pazar çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, bu kapsamda pazar ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceklerini kaydetti.

"En büyük pazarımız Rusya Federasyonu"

Yapılan çalışmaların, gelecek dönemde ihracata daha da olumlu katkı yapacağını belirten Kobya, şöyle konuştu: