Karadeniz'in Rusya'ya ihracatında yüzde 61 artış

Karadeniz Bölgesi'ndeki 16 ilden gerçekleştirilen ihracat, 110 milyon 390 bin 255 dolara ulaştı. Yılının ilk 4 ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat yüzde 61 artış gösterdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu yılın ocak-nisan döneminde Rusya'ya, Karadeniz'deki 16 ilden ihracat yapıldığını söyledi.

Toplam ihracatın 110 milyon 390 bin 255 dolar tutarında olduğunu belirten Kalyoncu, gerçekleşen dış satımın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 arttığına işaret etti.

EN FAZLA PAY TRABZON'UN

Kalyoncu, ihracatta en fazla payın Trabzon'a ait olduğunu kaydederek, "Trabzon'dan bu dönemde Rusya'ya 63 milyon 747 bin 26 dolar tutarında ihracat yapıldı. Buna göre Trabzon'dan ihracatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış yaşandı. Ayrıca Trabzon, Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 58'lik kısmını tek başına gerçekleştiren il oldu." dedi.

RUSYA'YA SOMON İHRACATI RİZE'DEN

Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracatın önceki yıllarda olduğu gibi sürekli gelişme gösterdiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Bölgeden Rusya Federasyonu'na en fazla Karadeniz somonu ihracatını ise Rize gerçekleştiriyor. Rize, böylelikle Karadeniz'den Rusya'ya en çok ihracat gerçekleştiren 3'üncü şehir oldu."

YAŞ SEBZE VE MEYVE İLK SIRADA YER ALDI

Rusya'ya bu dönemde 20 farklı sektörde ihracat yapıldı. İhracattan en önemli payı 54 milyon 580 bin 485 dolarlık gelirle yaş sebze ve meyve ürünleri sağladı. Su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, tütün, kimyevi maddeler ile savunma ve havacılık sanayi de ilk sıralarda yer alan sektörler oldu.