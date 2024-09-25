Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri artışta İhracata katkı sunan sektörlerden olan su ürünlerinde Karadeniz önemli bir yer tutuyor. Karadeniz'den 8 ayda yapılan su ürünleri ihracatındaki artış, rakamlarla gözler önüne serildi.

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz'den 2024'ün Ocak-Ağustos döneminde yapılan su ürünleri ihracatı hakkında bilgi verdi.

Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 artarak 227 milyon 17 bin 717 dolara ulaştı.

Karadeniz'den 8 ayda 30 ülkeye 37 bin 15 ton su ürünü satıldı.

Kalyoncu, ihracatın geçen yıla oranla miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 11 arttığını ifade ederek, artışım bu yıl da süreceğini belirtti.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA

Kalyoncu, en fazla ihracatın 99 milyon 277 bin 28 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını, bu ülkeyi 25 milyon 745 bin 391 dolarla Hollanda, 21 milyon 973 bin 52 dolarla da Birleşik Krallık'ın izlediğini dile getirdi.

İHRACATTA TRABZON FARKI

Bölge ihracatının 77 milyon 102 bin 488 dolarını Trabzon'un sırtlandığına işaret eden Kalyoncu, kentten 8 ayda 21 ülkeye 13 bin 780 ton su ürünü satıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)