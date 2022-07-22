Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı

DKİB, Karadeniz'den yılın ilk yarısında 22 ülkeye 96,5 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Su ürünü konusundaki ihracat her geçen ay daha fazla bir hacme ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bölgeden ocak-haziran döneminde 22 ülkeye 13 bin 213 ton su ürünü ihraç edildi.

96,5 milyon dolarlık kazanç

Söz konusu dış satımdan da 96 milyon 520 bin 552 dolar kazanç sağlandı.

Rusya Federasyonu, Hollanda ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

En fazla su ürünü Rusya'ya satıldı

Bölgeden yılın ilk yarısında Rusya Federasyonu'na 26 milyon 152, Hollanda'ya 21 milyon 276 bin 967 ve Birleşik Krallık'a 16 milyon 864 bin 684 dolarlık su ürünü satıldı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı Tayland, Libya, İtalya, İsviçre, Katar ve Danimarka'ya da su ürünü gönderildi.

İhracatın yükünü Trabzon taşıyor

AA'nın haberine göre, Karadeniz'in su ürünleri ihracatının yüzde 45'i Trabzon'dan gerçekleştirildi. Kentten Vietnam başta olmak üzere 14 ülkeye 3 bin 902 ton su ürünü ihraç edilerek 28 milyon 287 bin 316 dolar kazanç sağlandı.

"Yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "İhracat artışımızın yanında ülke çeşitliliğimizde yaşanan artış da bizleri ayrıca memnun etmekte. Su ürünleri ihracatından ilimiz ve bölgemiz olarak beklentimiz yüksek. İlk yarıyı güzel rakamlarla tamamladık ve yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi.