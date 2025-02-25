Karadeniz'in su ürünleri ihracatı bir ayda 19 milyon doları aştı

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgede yer alan şehirlerden yılın ilk ayında 17 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Kalyoncu, Karadeniz'den Ocak 2025'te 2 bin 798 tonluk su ürünü dış satımı yapıldığına işaret etti.

Verilen bilgilere göre, Karadeniz'den Ocak 2025'te yapılan su ürünleri ihracatından 19 milyon 376 bin 620 dolar kazanç sağlandı.

Kalyoncu, ilerleyen günlerde bölgenin su ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini söyledi.

İHRACATTA RUSYA, BİRİNCİ SIRADA

Bölge ihracatında 6 milyon 451 bin 269 dolarla Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Kalyoncu, bu ülkeyi 3 milyon 818 bin 840 dolarla Yunanistan, 2 milyon 473 bin 997 dolarla da Hollanda'nın takip ettiğini vurguladı.

YUNANİSTAN VE UKRAYNA'YA İHRACAT

Karadeniz'den geçen yılın ilk ayından farklı Yunanistan ve Ukrayna'ya bu dönem su ürünü ihraç edildiğini aktaran Kalyoncu, ihracatı ve ülke çeşitliliğini artırmanın gayretinde olduklarını belirtti.