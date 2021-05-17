Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı

Doğu Karadeniz'de, kovanlarını yerleşim yerlerinden yüksek kesimlerdeki bal ormanlarına taşıyan arıcılar, kestane ve orman gülü balı üretmeye hazırlanıyor.

Arıcılık kendi şartlarını oluşturan, zamanlaması dikkat gerektiren, hem bedenen hem de doğru yöntemleri oluşturmak için zihnen yapılan zorlu bir iş. Bazen Karadeniz'de kovanların henüz ilaçlanmamış doğadan beslenerek üretime geçmesini sağlamak için ormanlara çıkılması da bu güçlüklerden.

KARADENİZ'DE KOVANLAR YÜKSEK KESİMLERE TAŞINDI

Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi, kovanlarını yerleşim yerlerinden yüksek kesimlere taşımaları ile birlikte başlamış oldu.

BAL ÜRETİCİLERİ, ARILARINI, İLAÇLAMADAN KORUYOR

Köylerdeki bal üreticileri, arılarını, fındık bahçelerinde tarım ilacı kullanılmaya başlamadan bal ormanına getirerek, ilaçlamadan koruyor.

GİRESUN'DA HUMMALI ÇALIŞMA

Giresun'un Güce ilçesinde 547 hektarlık bal ormanlarında arıcılar bal üretimi için çalışıyor.