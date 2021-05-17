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    Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı

    Doğu Karadeniz'de, kovanlarını yerleşim yerlerinden yüksek kesimlerdeki bal ormanlarına taşıyan arıcılar, kestane ve orman gülü balı üretmeye hazırlanıyor.
    • AA
    • 17.05.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 13:48
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    Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı

    Arıcılık kendi şartlarını oluşturan, zamanlaması dikkat gerektiren, hem bedenen hem de doğru yöntemleri oluşturmak için zihnen yapılan zorlu bir iş. Bazen Karadeniz'de kovanların henüz ilaçlanmamış doğadan beslenerek üretime geçmesini sağlamak için ormanlara çıkılması da bu güçlüklerden.

    KARADENİZ'DE KOVANLAR YÜKSEK KESİMLERE TAŞINDI

    Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi, kovanlarını yerleşim yerlerinden yüksek kesimlere taşımaları ile birlikte başlamış oldu.

    BAL ÜRETİCİLERİ, ARILARINI, İLAÇLAMADAN KORUYOR

    Köylerdeki bal üreticileri, arılarını, fındık bahçelerinde tarım ilacı kullanılmaya başlamadan bal ormanına getirerek, ilaçlamadan koruyor.

    Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı #1

    GİRESUN'DA HUMMALI ÇALIŞMA

    Giresun'un Güce ilçesinde 547 hektarlık bal ormanlarında arıcılar bal üretimi için çalışıyor.

    Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı #2

    Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı #3

    Karadenizli arıcıların bal ormanlarındaki mesaisi başladı #4

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