Karar Resmi Gazete'de! O ürünlerde gümrük vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlanacak.

Resmi Gazete'nin 7 Eylül 2021 tarihinde çıkan sayısında, tarım ürünlerinde gümrük vergisi kararı yayımlandı.

"YÜZDE 0"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, ithal edilecek olan buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek gibi tarım ürünlerinde, yılbaşına kadar gümrük vergisi sıfırlanacak.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre; karar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında görülen yükselişin önün geçilebilmesi için, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla alındı.

KAHVEDE DE GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞTÜ

Kararın bir diğer etkisi de kahve ithalatında yaşandı. Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilecek olan kahvelere gümrük vergisi yüzde 11 yerine yüzde 6 olarak uygulanacak.