Karavan kullanımında dikkat edilmesi gerekenler Uzmanlar karavan için alınması gereken güvenlik önlemlerini, yangın riski, ısınma problemi gibi başlıklarda sıraladı.

Özel Haber

Selimhan Güzeler / Muhabir

Türkiye’de karavanlara olan ilgi ve karavan kullanımı özellikle son yıllarda hızla büyüyor.

Uzmanlar karavan güvenliği ve yangın riski konusunda dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

Tatil, konaklama, seyahat gibi ihtiyaçlarda yeni ve güçlü bir alternatif oluşturan karavanla ilgili merak edilen birçok konu var.

Karavanın güvenliği, yangın riski, ısınma problemi gibi başlıkları sektör yetkililerinden Mehmet Kaya anlattı.

“YAZ KIŞ FARK ETMEKSİZİN KARAVANINIZ İÇİN UYGUN BİR SİGORTA YAPTIRMALISINIZ”

Kış aylarında daha fazla önlem alınması gerektiğini belirten Kaya, “Yaz kış fark etmeksizin karavanınız için uygun bir sigorta yaptırmanız faydanıza olacaktır. Hem karavanınızı hem de içeride eşyalarınızı sigortalatabilirsiniz. Bu sizi olası maddi hasarlarda koruyacaktır.” İfadelerini kullandı.

Karavanda iyi bir yalıtım olması gerektiğine dikkat çeken Kaya, sızdırmazlık ve su geçirmeme konusuna dikkat çekti.

Ayrıca Kaya, içerisinde el feneri, ekstra piller, ilk yardım çantası, kürek, battaniyeler, şişelenmiş su, bozulmayan yiyecekler ve gerekli ilaçlar bulunan bir kitin karavanda olmasını tavsiye etti.

KARAVANLARDA YANGIN RİSKİ

Karavanlarda bulunan ısıtma sitemi, elektrik tesisatı ve elektronik cihazlara dikkat çeken Kaya, bunların muhakkak kontrol edilmesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti:

Karavanlarda mutlaka duman dedektörleri ve yangın söndürme ekipmanları bulundurulmalı. Karavanda acil durum çıkışlarına ve yangın söndürme ekipmanlarına erişim de kolay olmalı.

GÜNEŞ PANELLERİ NE KADAR GÜVENİLİR?

Güneş panellerinde ucuz ve kalitesiz ürünler uzak durulması gerektiğini ifade eden Kaya, “Bu panellerin yüzeyleri yangın durumunda yangını besleyebilir. Yangın sırasında güneş panelleri hala elektrik üretebilir. Bu durumda, yangına müdahale eden kişilerin elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya kalması söz konusu olabilir. Paneller, yangınla mücadele ekiplerinin yangını kontrol altına almasını ya da söndürme çalışmalarını zora sokabilir.” dedi.

“GAZ VE YAKITLA ÇALIŞAN ISITICILARDA KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Gaz ve yakıtla çalışan ısıtıcılarda karbon monoksit zehirlenmesi konusunda uyarılarda bulunan Kaya, şu bilgileri verdi:

Karavanlarda ısıtıcı söz konusu olduğunda bir de yangın riski vardır. Kullanılan ısıtıcılar yanıcı malzemelerin yakınlarında konumlandırılmamalı. Karavanda gazlı ısıtıcı kullanılıyorsa gaz kaçağının olup olmadığı kontrol edilmeli. Isıtıcılar kullanılmıyorsa mutlaka vanaları kapalı konumda tutulmalı. Isıtıcıların kullanım kılavuzu dikkatle okunmalı ve üreticinin dikkat edilmesi gereken uyarılarına özen gösterilmeli.

“TAKİP CİHAZI VE ALARM SİSTEMİ ÖNEMLİ”

“Çekme karavanınıza çalınmalara karşı takip cihazı, tekerler için kilit sistemi ekleyebilirsiniz.” diyen Kaya, “Hırsızlıklara karşı kamera ve alarm sistemi taktırmakta oldukça önemli. Önemli ve değerli eşyaları camlar açıkken ulaşılabilecek yerlerde bulundurmamalıyız.” ifadelerini kullandı.

“GÜVENMEDİĞİNİZ KİŞİLERE KARAVANINIZI GEZDİRMEYİN”

Ormanda tehlikeli ve yabani hayvanlara karşı sesli, ışıklı kovucular temin edilmesini, kapı ve pencerelerin kilitlenmesini tavsiye eden Kaya, “Dışarıda mümkünse eşya bırakmayın. Güvenmediğiniz veya tanımadığınız kişilere karavanınızı gezdirmeyin, bu teklifi kibarca reddetmenizi öneriyoruz.” dedi.

"KARAVANLAR PARKLARDA DURMALI"

Kaya son olarak, ”Ayrıca son yıllarda deprem endişesi de insanların karavana yönelimini hızlandırdı. Deprem endişesiyle alınan karavanların apartman veya sitelerin otoparklarında konumlandırıldığını görüyoruz. Olası bir deprem anında bu alanlar güvenli olmayacağı için karavanlar mutlaka açık alanlarda veya karavan parklarda konumlandırılmalı.” ifadelerine yer verdi.